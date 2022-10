Love Island: David ji učaroval, našla Natálie Kočendová ve vile novou lásku?

4

Natálie Kočendová

Zdroj: Profimedia

Natálie Kočendová nastoupila do vily Love Island jako první bombshell a hned zamíchala kartami. Do oka jí totiž padl účastník David, ze kterého modelka nespustí oči. Jiskra navíc přeskočila i ze strany jednadvacetiletého fotbalisty a vypadá to, že v reality show vznikl první pár.