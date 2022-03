Konec lásky z Love Islandu: Nikol osočila Vildu ze zrady, teď se nemohou vystát

Zdroj: Profimedia

Pár Vilda a Nikol působili na diváky v reality show Love Island velmi upřímně, hlavně sympatickému zrzkovi fandilo tisíce lidí. Vildu si diváci zamilovali díky jeho smyslu pro humor a tanečním keacím, soutěží lehce proplul až do finále bez sebemenšího problému. Během Love Islandu vystřídal několik partnerek, poslední z nich byla právě Nikol.

Tvrdá rána pro Nikol

Půvabná Nikol se svěřila fanouškům na svém Instagramu s tím, že už nějakou dobu netvoří s Vildou pár. Údajně měl Vilda rozhlašovat, že spolu chodí jen naoko. Zdálo se, že Nikol a Vilda následují další páry, které dostaly do finále Lauru s Martinem a Gabrielu s Pítrem, ti dokázali svou lásku přenést do běžného života a tvoří spolu páry i nadále. V úterý ale přišla od pohledné světlovlásky studená sprcha. „Chci vám říct jednu takovou důležitou věc. S Vildou jsme se rozešli. Myslím, že nemusím říkat důvod, protože spousta z vás ví, o co jde, hlavně v Bratislavě,“ oznámila ve videu ve story na svém instagramu. „Začal říkat, že jsme spolu začali chodit jenom naoko a že to všechno bylo jenom kvůli show. Což jsem nevěděla, na tom jsme se úplně nedohodli, ale dobře. Každý druhý den mi přichází zprávy od holek, že jim píše, a posílají mi videa, kde je Vilda,“ popsala Nikol, která jen těžko zakrývala nával emocí. „Takže vás chci poprosit, abyste mi už ty zprávy nepsali, protože už to jde mimo mě, už s tím člověkem nemám absolutně nic společného a nechci mít, takže tak,“ požádala pak své sledující. Zdá se tak, že mezi párem je definitivní konec.

Vildova obrana

Ve stejnou chvíli se k situaci vyjádřil i Vilda, který byl podstatně méně sdílnější: „Děkuji za vše. Bohužel život v realitě je náročnější, než ve vile. Rozešli jsme se už před nějakou dobou, akorát jsme to zatím nikomu neřekli. Niky, děkuji,“ informoval mladý tanečník u společné fotografie páru. Vildu mohou diváci aktuálně znovu vídat v televizi. Tanečník tráví čas v Bratislavě na natáčení projektu Let's dance, tvoří tam taneční pár se zpěvačkou Zuzanou Šebovou. Nedávno ho byli podpořit v Let's dance soutěžící z Love Islandu. Mezi nimi byla ještě i jeho ex Nikol.