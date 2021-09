Sexy fotograf i citlivý pivovarník, tihle hezouni se objeví v pořadu Love Island

Zdroj: TV Nova

Pravidla nové reality show jsou vlastně úplně jednoduchá. Skupina deseti mladých lidí se na tři měsíce zavře do nádherné vily na Kanárských ostrovech. Soutěžící pak budou mít za úkol najít svou spřízněnou duši a s ní se dostat až do finále. Podívejte se na pět mužů, kteří se přistěhovali k dívkám.

Pořad Love Island se vysílal už v Americe, Austrálii, Velké Británii nebo Polsku. Zajímavostí je to, že několik párů spolu skutečně zůstalo i po skončení show, a někteří se dokonce vzali a mají spolu děti.

Martin miluje fotbal

Před časem se rozešel s přítelkyní, a protože neměl s kým jet na dovolenou, přihlásil se do reality show. Doufá, že během natáčení získá nejen další zkušenosti, ale také potká ženu svých snů. Rád by založil rodinu a měl syny, se kterými by později mohl hrát fotbal. Sedmadvacetiletý Martin pochází z Oseku a živí se jako svářeč.

Vilém ovládá tanec

Pohledný Vilém se netají tím, že má soutěžení v krvi. Je mistrem republiky v latinsko-amerických tancích a rád ostatním na ostrově předvede žhavé mambo. Když na to přijde, nevadí mu říct všem od plic svůj názor. Pokud by se proto ve vile objevily jakékoli problémy, pak je bude chtít určitě vyřešit tenhle jednadvacetiletý bouřlivák.

Jan vaří pivo

Dvaatřicetiletý Jan se sice živí jako pivovarník, klidně by ale mohl zkusit štěstí v modelingu. Stačí se podívat na jeho obličej a vypracovanou postavu. Rodák z Chebu zároveň patří mezi citlivé muže, kteří moc nemluví a raději pozorují svoje okolí. Když ale dostane jakoukoli otázku, klidně odpoví úplně na cokoli. Honza rád plave, posiluje a jezdí na kole.

Petr předvádí módu

Vypadá opravdu skvěle, je chytrý a nebojí se žádných výzev. Dokáže být spontánní a otevřený, což musí okouzlit snad každou ženu. Snadno se proto může stát, že o atraktivního modela bude mezi dívčím osazenstvem ještě boj. Pětadvacetiletý Petr předvádí módu, a navíc se věnuje natáčení uměleckých videí.

Petr fotí svatby

Další Petr je ideální muž do nepohody. Od života dokáže přijímat nejen příjemné okamžiky, ale také situace, kdy se mu úplně nedaří. Ze všeho si totiž vždycky vezme něco, co ho posune dál. Devětadvacetiletý svatební fotograf pochází z Karlových Varů. Teď už si přeje jedinou věc, chtěl by poznat nádhernou ženu, se kterou by mohl navázat trvalý vztah.

Love Island začíná už v neděli 19. září na Voyo a také na Nově. Reality show moderuje Nikol Moravcová.