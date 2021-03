Premiér Lubomír Volný hvězdou internetu: Trumfnul i Babiše s Okamurou!

Lubomír Volný se díky svému nedávnému útoku na místopředsedu sněmovny Tomáše Hanzela stal hvězdou internetu. Strčil do kapsy dokonce premiéra Andreje Babiše i lídra SPD Tomia Okamuru.

Lubomír Volný pobavil celý národ, když se dožadoval slova u řečnického pultu během jednání vlády. Konflikt nastal poté, co místopředseda Sněmovny Tomáš Hanzel z ČSSD při jednání o prodloužení nouzového stavu vypnul mikrofon, protože Volný začal urážet jak jeho, tak další sociální demokraty.

"Tak já si půjdu sednout k vám na klín a řeknu vám to rovnou do vašeho mikrofonu. Takže," pokračoval Lubomír Volný ve svém proslovu. „No tak to přijďte,“ odpověděl mu Hanzel. "My víme, jak se vám říká v Karviné. Hanzel desítka. Proč? Hanzel, to je vaše jméno a desítka," řekl Volný poslední slova, než ho řídící schůze vypnul.

Volný se následně vypravil k řečnickému pultu místopředsedy Sněmovny a snažil se vší silou pokračovat dál ve svém vystoupení. "Já jako volený zástupce lidu mám právo se vyjádřit. Jestli tady půjdeš, dostaneš flákanec! Jasné?" vyhrožoval do mikrofonu místopředsedy Sněmovny. Za své vystoupení se Lubomír Volný na sociálních sítích probojoval mezi nejsledovanější politiky v zemi!

Kauza Flákanec vystřelila Lubomíra Volného mezi internetové celebrity

Lubomír Volný se díky svému "flákanci" dostal do povědomí široké veřejnosti a během krátké doby mu stoupla návštěvnost na sociálních sítích.

Poslanec je aktivní na Twitteru i Facebook a právě na této platformě se mu podařilo od začátku roku získat bezmála dva miliony interakcí, tedy lajků pod statusy, různých dalších reakcí, komentářů či sdílení.

Podle facebookových dat z analytického nástroje CrowdTangle, která zveřejnil Deník N , má nyní Volný mezi českými politiky výrazně nejvyšší počet interakcí. Do kapsy strčil i svého bývalého šéfa.

Lubomíra Volného sleduje víc lidí než Babiše či Okamuru

Virtuální sílu Lubomíra Volného dokládá fakt, že jeho bývalý stranický šéf Tomio Okamura, je ve sledovanosti až za ním a dosáhl oproti němu sotva poloviny interakcí.

Volný dokonce překonal i premiéra Andreje Babiše, který si dlouho držel prvenství. Předseda vlády je aktuálně na třetím místě, získal zhruba čtvrtinový dosah oproti konfliktnímu poslanci.