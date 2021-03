Lubomír Volný: Kdo je vlastně "Flákanec"? Jaké má vzdělání kontroverzní politik?

Lubomír Volný na sebe upozornil hlavně díky svému výstupu ve sněmovně, kde vyhrožoval u řečnického pultíků svému kolegovi, řídícímu schůze Tomášovi Hanzelovi tím, že dostane dnes již legendární "flákanec". Kdo je ale ve skutečnosti provokatér, který vystoupil ze strany SPD? Minulostí politika budete překvapeni!

Lubomír Volný se narodil 3. července 1973 V Ostravě, kde v současnosti žije. Vystudoval Pedagogickou fakultu, obory tělesná výchova a technická výchova.

Povolání učitele vykonával Volný několik let, pět let žil a pracoval v Anglii a na Novém Zélandu. Mimo jiné osm let hrál profesionálně basketbal.

Do politiky se Lubomír Volný dostal v roce 2016, když za hnutí SPD Tomia Okamury a Stranu práv občanů (SPO) kandidoval do zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Do Sněmovny přišel po volbách v roce 2017, za SPD vedl kandidátku v Moravskoslezském kraji. V polovině března 2019 Volný z SPD vystoupil. Tehdy uvedl, že v hnutí jsou neonacisté, rasisté a násilníci.

Lubomír Volný vzbudil emoce již dříve, v Ostravě je známý jako obchodník s chudobou

Možná jste Lubomíra Volného zaznamenali až díky jeho excesům ve vládě, lidé v Ostravě ho ale znají už delší dobu a dobrou pověst tam rozhodně nemá.

Volný před lety nakoupil v Ostravě dva bytové domy, které se rozhodl pronajímat sociálně slabým rodinám. Šokující ale byla částka, za které byty poslanec a podnikatel rodinám žijících ze státní podpory nabízel.

"Platíme 17 tisíc korun. Přijde nám to moc, ale jsme rádi, že mají kde děcka dávat hlavu dolů," přiznala v roce 2018 webu Irozhlas.cz jedna z nájemnic, paní Horváthová. Politik se tehdy bránil, že poplatky jsou vysoké pouze za energie, kvůli vysokému počtu lidí. Podle Volného ovšem nejvyšší nájem v jeho domech dosahoval za byt o velikosti 80 metrů čtverečních 7500 korun. "To je výrazně pod průměrnou cenou nájmů v Ostravě. Zbytek je spotřeba energií a vody její zhruba 15členné rodiny," uvedl tehdy.

Lubomír Volný je fanouškem Putina, skrze Twitter často šíří fake news

Poslanec Volný je velice aktivní na svém Twitterovém účtu, kde pravidelně sdílí své názory na pandemii i opatření zavedených vládou, často ale jeho příspěvky zavání konspiračními teoriemi.

Nedávno šokoval například tím, že doporučoval lidem místo roušek inhalovat koloidní stříbro. O účinku tohoto léku přitom dodnes nejsou prokázané studie a ve většině části Evropy je zakázaný.

Před pár dny zase pro změnu Volný tvrdil, že koronavirus roznáší letadlo přepravní společnost DHL! "Letoun společnosti DHL údajně včera čtyřikrát elipsovitě obkroužil Brno, po níže uvedené dráze. To, že je covid uměle vytvořenou biologickou zbraní, to už víme od nositele Nobelovy ceny za izolaci viru HIV pan Luca Montagniera, a nositelky ceny České mensy paní Soni Pekové," rozjel bývalý člen hnutí SPD své divoké teorie.

Lubomír Volný také nabádá společnost používat proti covidu nepovolené léky a tvrdí, že je vláda zakazuje záměrně a chce kvůli nim zavraždit několik pacientů, aby Ivermektin byl zdiskreditován. "Podle mých informaci se připravuje plán na diskreditaci Ivermektinu pomocí úmrtí (tedy vraždy) několika pacientů, kteří jej budou užívat," napsal poslanec na svůj Facebook a věc musel později dokonce objasňovat policii.

Volný se netají svou přízní k Rusku a prezidentu Putinovi, kterého často vychvaluje.