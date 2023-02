Luboš Veselý věřil, že je nejlepší: Vlastní komplexy pak léčil alkoholem

Zdroj: Profimedia

Herec Luboš Veselý má na svém kontě mnoho rolí. Je úspěšný jak na divadelních prknech, tak před kamerou. Momentálně září například v seriálu Kukačky. Přesto ale bývaly doby, kdy se svou kariérou nebyl tak docela spokojený. A to se špatně odráželo na jeho psychice. Kvůli problémům dokonce sáhnul po alkoholu.

Sympaťák Luboš Veselý, který je v současné době pravidelně k vidění na obrazovkách České televize v seriálu Kukačky, patří k nejúspěšnějším a nejobsazovanějším českým hercům dnešní doby. Přestože je na své úspěchy právem pyšný, v rozhovoru pro Blesk TV Magazín přiznal, že bývaly doby, kdy mu sláva opravdu stoupla do hlavy a k ostatním se choval jako k póvlu. Nakonec špatný psychický stav začal řešit alkoholem.

Nechoval jsem se hezky ani k partnerkám

Luboš Veselý prozradil, že honba za slávou jej natolik změnila, že být s ním v jedné místnosti bývalo až k nevydržení. „Bejval jsem konfliktní. V mnoha případech jsem se choval jako nějakej hajzlík. Choval jsem se povýšeně, byl sebestřednej, měl mindráky, což se většinou projeví ve vztazích. Několikrát jsem se nehezky zachoval třeba k partnerkám nebo nahodilým milenkám,” prásknul na sebe herec, který dokonce jednou v afektu zbil svou první manželku.

„Nejsem pyšný na to, že jsem jednou, je to asi 25 let zpátky, zbil moji první ženu. Přestože to byl docela divoký vztah, myslel jsem si, že tohle mám jasné a vyřešené. Že holky se nebijí. Jenže jsem se dostal do takového afektu, že jsem se neovládl. Je to neomluvitelné,” sypal si před lety Veselý popel na hlavu v rozhovoru pro Expres.

Spousta alkoholu

Herec se dále svěřil, že bojoval se svým egem. Míval o sobě totiž velké mínění a nechápal, proč ho ostatní nevidí tak dokonalého, jako se vidí on sám. „Myslel jsem si o sobě, že jsem skvělej herec, a ptal jsem se, proč sakra točí tuhle roli zrovna tenhle, proč to nedělám já?” dodal ještě s tím, že nakonec hledal útěchu ve skleničce s alkoholem. „Pil jsem hodně. A pak jsem přestal a asi pět let jsem se vůbec alkoholu nedotkl,” prozradil Luboš Veselý, který se rozbíhající se závislosti nakonec úspěšně vymanil.