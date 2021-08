Luboš Xaver Veselý končí v rozhlase! Výpověď přišla po konfrontaci s Měcháčkem

Zdroj: David Neff / MAFRA / Profimedia

Více než dva roky byl moderátor Luboš Xaver Veselý součástí vysílání Českého rozhlasu, teď ale přišla nečekaná změna. Veselý totiž v rozhlase končí, a to jen několik málo měsíců po výměně názorů s hercem Tomášem Měcháčkem. Výpověď podal sám Veselý.

Moderátor Luboš Xaver Veselý již nebude součástí Českého rozhlasu. Jak totiž informoval web Mediář, novinář podal výpověď. „Už nepůsobím v Českém rozhlasu. Skončil jsem tam ze svého rozhodnutí,” uvedl ke konci v instituci sám Veselý, který měl na radiové stanici svůj pořad s názvem Xaver a host. Není přesně jasné, co konkrétně za jeho rozhodnutím stojí, jeho tvrzení ovšem potvrdil i tiskový mluvčí Českého rozhlasu Jiří Hošna. „Český rozhlas ukončil spolupráci s panem Veselým k 31. červenci,” přiblížil zmíněnému webu. „Stalo se tak na žádost pana Veselého z jeho osobních důvodů,” dodal ještě.

Konfrontace s Měcháčkem

Vzhledem k nečekanému konci Veselého v Českém rozhlasu se nabízí otázka, zda jeho rozhodnutí nějak nesouvisí s jeho květnovým rozhovorem s hercem Tomášem Měcháčkem, který byl tehdy hostem pořadu Xaver a host. Celé interview probíhalo až do posledních několika minut naprosto běžně, pak ovšem Měcháček začal mluvit o tom, jak nemá rád pokrytectví, přičemž za pokrytce a zbabělce označil i moderátora. „Urážíte novináře, urážíte své kolegy v Českém rozhlase. Tajíte, komu patří XTV (internetová televize Luboše Xavera Veselého, pozn. red.). Porušujete kodex Českého rozhlasu,” prohlašoval Měcháček v pořadu směrem k Veselému.

„Třeba ta vaše XTV patří nějakému pětadvacetiletému mladému klukovi, ale já jsem slyšel – nemám to potvrzené – že to platí ruská rozvědka. To je přece strašné,” pokračoval ještě Měcháček. „Ja si myslím, že byste tady vůbec neměl pracovat,” dodal ještě.

Trestní oznámení

Netrvalo dlouho a vedení XTV se rozhodlo proti tvrzení Měcháčka podniknout právní kroky. „Majitelé se takto rozhodli a já tvrdím, že udělali správně. Myslím, že se v této věci ukázalo, kdo je ten odvážný a kdo je ten slaboch,” uvedl Veselý ve svém streamu.

„To, jak zaútočil na mě, já unesu. Ale to, jak zaútočil na XTV, bylo laciné a trapné. Nakonec si to nedokázal ani obhájit. Dobře věděl, že v tom Českém rozhlasu na to prostor není a že já jsem tam vlastně najatý moderátor, a proto to nemohu ani připustit,” vysvětlil ještě.

