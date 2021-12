Lucie Benešová v pořadu Inkognito: Co se naučila ve Slunečné a jak to má s dětmi

Zdroj: TV Prima

V dalším dílu pořadu Inkognito, který televize Prima uvede ve čtvrtek 9. prosince ve 21:15, se mohou diváci krom hádání a kupy vtipných hlášek těšit i na mimořádně milého VIP hosta. Panelisté budou hádat identitu herečky Lucie Benešové. A uhádnou!

Zdroj: TV Prima

Vzhledem k tomu, že má Lucii hodně diváků spojenou s mimořádně úspěšným seriálem Slunečná, stočí se řeč přirozeně i k její roli v tomto seriálu. A protože je Lucie také zasloužilou matkou čtyř dětí, nezůstane ani toto téma tabu.

„Ve Slunečné jsem se jako Roza naučila čepovat pivo…“, chce se zjevně dlouze na téma Slunečné rozpovídat Lucie Benešová, když v tom je přerušena Ondřejem Brzobohatým. „Říká správně čepovat a ne točit,“ skočí jí Ondra do řeči. Lucie přiznává, že se tomuto správnému vyjádření musela naučit až ve Slunečné. Prý tam za výraz ‚točit pivo‘ bývali hubováni. V tom Libor Bouček zprudka změní téma a začne se Lucie ptát na děti. Jak prý je připravena na to, že jí začnou brzy odcházet z domu. Naráží tak zřejmě na to, že v nedávné době provdala Lucie Benešové svého nejstaršího syna Luciána, kterého má s hercem Filipem Blažkem.

„Já mám výhodu, že mám děti od sebe po devíti letech, tak mi neodejdou najednou. Takže budu dlouho mladá. Teď mám ještě doma devítiletou dcerku,“ vysvětluje Lucie a dodává, že složitější to mají určitě rodiče, kteří po sobě mají děti rok či dva, a tak jim děti odejdou téměř najednou.

„Já se stále raduju. Protože nám doma bylo hodně, tak když někdo odejde, je to doma takové uvolněnější,“ směje se Lucie, která své děti vychovává s manželem, taktéž hercem, Tomášem Matonohou. Na to rychle zareaguje Jakub Prachař. „Někteří odcházejí, ale pak se zase za čas vracejí, a to několikrát…“ říká Kuba a zjevně hovoří o své osobní zkušenosti po rozvodu s Agátou Hanychovou. „Až vaše nejmladší Laura odejde, tak vám dva nejstarší kousky ‚ťuk, ťuk‘ na vrátka,“ směje se dál Jakub.

„Mně ale budou dál navazovat vnoučátka, protože nejstaršímu synovi je 24 let. Já se nebojím samoty,“ nenechá se Lucie zbavit svého optimismu. „To potom teprve budeš chtít být chvilku sama!“ přisadí si Kuba a Lucii nezbývá než souhlasit s tím, že to tak možná i bude… Diváci Inkognita se však v pořadu o Lucii Benešové dozvědí ještě mnohem víc. Inkognito každý čtvrtek ve 21.35 na Primě!