Lucie Benešová si splnila sen, je šťastná, že se jí to povedlo před důchodem

Zdroj: Profimedia

Lucie Benešová si splnila jeden ze svých snů. Herečka se nechala dva roky před padesátkou poprvé potetovat a z výsledku je nadšená.

Lucie Benešová se na Instagramu pochlubila životní premiérou. Herečka si nechala v téměř padesáti letech udělat první tetování.

Hvězda se ozvala fanouškům na instastories z tetovacího salónu pár okamžiků před doděláním finálního návrhu."A kam? A co? Uvidíte," nechala herečka zvědavé fanoušky v napětí.

Později pak na sociální síti sdílela video, kde zachytila celý proces. "Musím říct, že to vůbec nebolí, že jsem si tady tři hodiny odpočinula, byl to velkej relax. Mám tam takovou svoji symboliku - květiny, děti a domeček, to všechno v jednom krásném náramku," vysvětlila Benešová význam kresby, která nově zdobí její paži. "Tak dlouho jsem se chystala a teď nechápu, proč jsem nešla dřív. Mám radost. Tak jsem to před důchodem ještě stihla," dodala.

Plastika víček

Lucie Benešová se do zkrášlujících procedur letošní rok pořádně opřela. Ještě před tetováním se nechala manželka Tomáše Matonohy omladit pomocí plastické chirurgie.

"Odhodlala jsem se společně s mojí kamarádkou Dášulou na ufiknutí víček, páč chceme být věčně mladé a hlavně krásné. Ne, že bychom byly tak staré a ošklivé," pochlubila se tehdy s humorem sobě vlastním na Instagramu.

"Má to výhody v tom, že se teď pár dní nemusím vůbec líčit, a i přesto mám parádní modrý stíny a vypadám jako sexy Egypťanka. No, sexy… hahaha, to asi moc né," vtipkovala tehdy krátce po zákroku.

Lucie Benešová se nechala dva roky před padesátkou potetovat