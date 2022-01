Lucie Bílá ukázala bratra, podoba s jejím synem Filipem je k neuvěření

Zdroj: Profimedia

Lucie Bílá měla odjakživa ve svém starším bratrovi Karlovi oporu a sourozenecká láska mezi nimi panuje i dnes. Zpěvačka svému bráškovi popřála k narozeninám a sdílela fotografie z dětství, které odhalily překvapivou podobu s jejím synem Filipem.

Lucie Bílá ke svému staršímu bratrovi Karlovi Zaňákovi vzhlíží a i když už dávno není malá holčička, bere ho stále jako osobního strážce. Zpěvačka se na narozeniny bratra vrátila pomocí snímků do svého dětství.

"Můj milovanej bráška… Když jsem byla malá, naučila jsem se kvůli němu malovat letadlo a tank…Taky jsem jsem kvůli němu pořídila slovník cizích slov, že pak budu chytrá jako on. Vždycky byl sečtělejší, na rozdíl ode mě pragmatický, s naprostým přehledem o všem, co se děje i v zemi, o které jsem neměla ani tušení, že existuje. Prostě ten, ke kterému jsem vždy vzhlížela a vzhlížím a díky kterému mám do teď pocit, že mi nikdo nemůže nic udělat, protože mu dá můj starší brácha na budku. Všechno nejlepší k narozeninám, Kájo. Jsem ráda, že tě mám," rozněžnila se hvězda na sociální síti.

Zpěvačka se netají tím, že byla vychována velice přísně a právě sourozenec byl pro ni nejlepším kamarádem, se kterým si vzájemně kryli záda.

Chránila jsem ho a on mě

"Táta byl hodně přísný. Mám před sebou, jak drží brášku, jak ho něčím mlátí a já nastavuju svou pr*el, abych to schytala já. Běhali jsme dokolečka, Kája utekl a já nastavovala, protože jsem ho chránila. Nedělalo mi to dobře vidět bolest svého bratříčka," zavzpomínala před časem Lucie Bílá v pořadu Face to Face René Kekelyho.

Na oplátku Karel svou mladší sestru bránil před okolním světem. "Chránil mě. Všichni věděli, že kdyby se na mě sáhlo, brácha nastoupí a udělá z nich tři malé do školky," nedá zpěvačka na svého sourozence dopustit.

Filip je celý strýček

K fotografii z dětství Lucie Bílé a jejího bratra Karla Zaňáka ihned začali fanoušci připisovat desítky komentářů ohledně jeho podoby se zpěvačky synem Filipem Kratochvílem.

"Filip je celý bratr. Ale jako vážně," všimli si sledující neuvěřitelné podoby se strýčkem. "Ta podoba s Filípkem! Krásné narozeniny," opakují se lidé.

I my se přidáváme ke gratulantům a bratrovi Lucie Bílé přejeme hlavně mnoho zdraví a štěstí i do budoucích let.

Zpěvačka se podělila o snímek z dětství