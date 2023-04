Rozněžnělá Lucie Bílá s Radkem Filipi: Slova o srdeční záležitosti

Byla to prý docela solidní honička, ale naštěstí úspěšná a úspěch se dostavil. Za to, že se na prknech Divadla Lucie Bílé objeví ve světě uznávaný muzikál americké zpěvačky Amandy McBroom Srdeční záležitost, může autor českých textů Adam Novák, který, jak prozradil, docela hodně dost dlouho pátral po díle, které by nebylo příliš americké a hodilo se pro české publikum. Brodil se spoustou titulů, až ho oslovilo téma krize středního věku a únava letitého manželství, tedy Srdeční záležitost (v originále Hearbeats The Muzical).

„Musím se přiznat, že z tohohle díla jsem skutečně nadšená. Bude to trochu jiné představení, než naše předchozí díla, ovšem nepochybuji, že se Srdeční záležitost bude líbit. Věřím, že se podařilo vybrat báječný muzikál, který se stane tou správnou srdeční záležitostí nejen pro nás účinkující, ale i pro diváky," nechala se slyšet představitelka hlavní role a producentka Lucie Bílá. Lucko, tvrdíte, že jste vy osobně, ale i celý ansámbl, který začne tenhle muzikál zkoušet v červnu a premiéra je plánována na 28. září, tímhle dílem nadšená. Prozraďte, o čem je a co vás tak zaujalo? „Není jen takové bezpředmětné vychvalování. Skutečně to nadšení ze Srdeční záležitosti je na místě. Nebudu vše prozrazovat, nakonec přijďte a uvidíte, ale shrnu to tak, že jde o inteligentní komedii s perfektní hudbou a písničkami. Navíc ono téma vztahů jedné rodiny bude jistě mnohým blízké. Je to zcela současný příběh s obrovským nadhledem. Těším se už teď na zkoušky a samozřejmě i premiéru, stejně jako moji herecko-pěvečtí kolegové, třeba můj manžel, který si určitě bude užívat tuhle roli, Denny Ratajský, Markéta Poulíčková, Peter Pecha a všichni další, kteří se v muzikálu objeví," naznačila, o čem chystané dílo bude, Bílá. Jak Lucie před časem prozradila, její přítel Radek Filipi, s nímž oslaví v říjnu osmileté výročí seznámení, je prý dost muzikální, občas si prozpěvuje, a to tak, že dobře. Proto jsme se ho zeptali, proč si k profesi Lucčina manažerství, trenéra fitness a dalších aktivit, také nepřidá pěvecká vystoupení a neobjeví se na prknech, co znamenají svět a hned třeba i ve zmíněném muzikálu Srdeční záležitost. (smích) „Pochvala těší, ale je to trošku jinak a zcela zodpovědně říkám, raději ode mne nějakou písničku slyšet nechtějte. Já si s chutí zacvičím, tak trochu zabaletím, ale na zpěv opravdu rezignuji a do tohohle dobrodružství se nepustím. To nechám Lucince. Osobně bych se označil za pěveckého antitalenta (smích), ale na tohle představení, Srdeční záležitost, které se chystá se i já, ovšem pouze jako divák, také hodně těším," vysvětlil viditelně v dobrém rozmaru Radek Filipi Ještě dodejme, že režisérem představení je Antonín Procházka a hudební aranžmá si vzal na starost Petr Malásek.