Tři měsíce v nemocnici! Lucie Bílá zavzpomínala na náročné těhotenství

Zdroj: Profimedia

Lucie Bílá je přešťastná, že má syna Filipa a v životě by za nic neměnila. Začátky ovšem nebyly jednoduché. Nedávno se rozpovídala o tom, jak musela strávit tři měsíce v nemocnici a jak kvůli mateřství odmítla velikou pracovní nabídku.

Zpěvačka Lucie Bílá je pyšnou maminkou sedmadvacetiletého syna Filipa, na své těhotenství si ale pamatuje, jako by to bylo včera.

"Musím říct, že to pro mě byl jeden z nejkrásnějších úkolů, takže i když jsem s Filipem čekala tři měsíce v nemocnici, vůbec mi to nevadilo, protože jsem věděla, že je to úkol nad úkoly a strašně jsem se na něj těšila," zavzpomínala zpěvačka v rozhovoru pro eXtra.cz.

"Vznikal ve mně život a každý den, kdy jsem s ním v kontaktu a vidím ho tady v divadle, si říkám, že to byla skvělá volba," říká pyšně Bílá a dodává, že ačkoliv se kvůli mateřství před lety vzdala lukrativní role, často ji dodnes hlodají výčitky svědomí.

Jistím mu záda

"Já jsem věděla, že to bude všechno krásný. Pamatuji si, že tehdy se rozjížděl muzikál Ježíš a já jsem dostala krásnou nabídku hrát Máří Magdalénu, ale já jsem řekla, že nechci, že mě čeká velký úkol a jsem ráda, že jsem se tak rozhodla," vrátila se Lucie Bílá do minulosti.

"Maminka a táta na mě měli hodně času, ale já jak jsem byla máma všech a starala se o celou rodinu a celé široké okolí, tak jsem neměla tolik toho času. Spíš jsem byla takový ten kamarád. Filip má u mě vždycky otevřené dveře, já mu jistím záda, jak nejlíp umím. Když mám k sobě výtky jako matka, Filip mě vždycky zastaví a řekne - neměnil bych, a to je důležité," prozradila zpěvačka, která stále má před očima den, kdy svého syna poprvé spatřila.

"Měl fialové dupačky a já měla na pár vteřin pocit, že vidím sebe. Být máma je nejvíc," uzavřela.

Lucie Bílá zavzpomínala na dětství syna