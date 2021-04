Lucie Bílá dala fanouškům koncert: Podívejte se, jak to rozjela!

Lucie Bílá oslavila 55. narozeniny. V rámci oslavy pořádá každoročně koncert v Lucerně, ale to v době pandemie koronaviru zkrátka není možné. Fanoušky však o tradiční akci neochudila a vystoupila ve vlastním divadle. Tam si sice zazpívala, ovšem bez přítomnosti diváků. Jedním z mála, kdo mohl sedět v publiku, byla její láska Radek Filipi.

V náruči o mnoho let mladšího Radka Filipiho však zpěvačka našla štěstí, a tak si bez něho neumí představit jediný koncert. Kromě toho, že je Filipi úspěšným sportovcem, je také jejím manažerem. Je tedy celkem logické, že nesmí chybět.

„Řeším i jeviště na koncertech, bezpečnost Lucky a to, aby v šatně bylo vše, co tam má být a co Lucka potřebuje pro svou práci. Hlavně se také starám o její dobrou náladu, tedy alespoň se o to snažím,“ popisuje, co je náplní jeho práce.

Filipi je zpěvačce oporou po všech stránkách

„Když je Lucka ve stresu, snažím se ji uvolnit, uklidnit, rozesmát a přivést na jiné myšlenky. Ráno vstává většinou dřív než já, má to tak nastavené. V práci je striktně za šéfovou, hlídá si, aby vše bylo perfektní a profesně dokonalé,“ prozrazuje zákulisní informace její partner i manažer.

„Všechno to, co je teď součástí mého života, respektuji. Chápu ten velký zájem okolí, ať už jsou to média, či fanoušci. Jsem zkrátka vedle nejúspěšnější české zpěvačky. Úplně si tu pozornost neužívám a nevyhledávám to, ale přijímám to a rozumím tomu,“ konstatuje.

Bílá se v jeho náruči cítí šťastná

Na začátku vztahu mu bylo vyčítáno, že je slavoman a jediný důvod, proč je s Lucií, je ten, aby byl vidět a stal se známým. To on ale popírá. Je s ní z čisté lásky.

„Jsem vyrovnaný člověk. Nemám komplex z toho, že je Lucie obrovsky úspěšná. Naopak jí hrozně fandím. Doufám, že je šťastná – to pro mě znamená ze všeho nejvíc. Stačí mi, když mě docení ona a když je spokojená. Pak jsem šťastný i já,“ dodal Filipi v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou.

Narozeninový koncert Lucie Bílé

