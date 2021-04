Lucie Bílá oslaví 55. narozeniny: Fanouškům nadělí nečekaný dárek!

Lucie Bílá brzy oslaví 55. narozeniny a k této příležitosti se rozhodla potěšit své fanoušky on-line koncertem. Zpěvačka do akce zapojila celou rodinu.

Lucie Bílá stejně jako všichni ostatní umělci, už více než rok nemůže vykonávat své povolání. Aktivní hvězda ale volný čas rozhodně netráví doma na gauči u Netflixu, naopak ho využila velice produktivně.

Zpěvačka se věnovala uplynulé měsíce rekonstrukci nejen divadla v Praze, ale také kulturního centra v rodné obci Otvovice i tamní restaurace.

Podnik se totiž musel kvůli protiepidemickým opatřením, stejně jako ostatní, omezit na okénkový prodej.

Narozeninový koncert Lucie Bílé se přesouvá z Lucerny na web

"Je to těžké pro každého i pro mě. Po celém světě se nezpívá, nemohu dělat svoji práci, kterou jsem pětatřicet let posedlá," přiznala Lucie Bílá v rozhovoru pro ČTK.

Zpěvačka původně plánovala narozeninový koncert v pražské Lucerně, kvůli pandemické situaci ho ale nakonec musela odložit.

"Streamovaný koncert je příležitost, jak alespoň zprostředkovaně oslavit narozeniny s lidmi a jak jim dát nějaký dárek. Cítím, že teď je doba, kdy mohu trochu splatit příznivcům to, co pro mě dělají celou moji kariéru, a potěšit i ty, kteří by si třeba nemohli lístek na můj koncert koupit," láká Bílá na on-line akci.

Lucie Bílá zapojí do akce celou rodinu, za kamerou bude její syn Filip

Lucie Bílá do příprav na svůj koncert zapojila doslova celou rodinu.

"Za kamerou bude můj syn Filip, v sále mi záda jistí partner Radek Filipi a bratr Karel Zaňák, takže to bude taková trochu rodinná oslava prací," pochlubila se zpěvačka svým týmem snů.

Koncertem bude vysílaný na webu Divadla Lucie Bílé, jehož je spolumajitelkou. Streamovaném vystoupení bude k dispozici zdarma. Hvězda zazpívá za doprovodu skupiny vedené Petrem Maláskem, takže to jistě bude umělecký zážitek. Přejeme Lucii Bílé všechno nejlepší k narozeninám.

Poslední album vydala Lucie Bílá před dvěma lety.

Zdroj: Youtube