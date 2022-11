Lucie Bílá mě nezná a neví jaký jsem: Otec Radka Filipiho promluvil

Zdroj: Profimedia

Otec Radka Filipiho na rozdíl od svého syna nežije zrovna šťastný život. Roman Dvorský je bezdomovec a jeho rodina, včetně syna Radka, s ním nechce mít nic společného. Filipi se špatnými vztahy s otcem nikdy netajil a dokonce v minulosti prozradil i to, že jeho otec propadl alkoholismu a skončil na ulici. Nyní se ale webu CNN Prima News podařilo náhodně Dvorského vypátrat a mohl poprvé říct svoji verzi příběhu.

Lucie Bílá žije po boku Radka Filipiho již sedmým rokem, se svým potenciálním tchánem se ale známá zpěvačka neměla čest seznámit, jelikož je to bezdomovec závislý na alkoholu.

"Vím, že je řada lidí, kteří si to, že jsou na ulici, opravdu nezaslouží. Ale vy se mě ptáte na agresivního, zlého, násilnického alkoholika a gamblera, který léta tak ubližoval celé naší rodině, že ho už víc než 25 let nepovažujeme za jejího člena. Nepřeji mu nic zlého, ale na ulici se dostal sám," svěřil se fitness trenér webu CNN Prima NEWS s tím, že se nestydí za to, že s otcem nechce mít žádný kontakt.

Zpěvačka svého partnera podpořila a Romanu Dvorskému vzkázala, že ho nikdy nechce osobně poznat. Jelikož se reportérům podařilo během natáčení bezdomovců v ostravské kolonii otce Radka Filipiho vypátrat, mohl vůbec poprvé říct o sobě pár slov do médií.

Kluci se sami nikdy neozvali

"Mrzí mě, že Lucie Bílá mi přes média vzkázala, že mě nechce nikdy vidět. Vždyť mě vůbec nezná a neví, jaký jsem doopravdy," ohradil se Roman Dvorský, který žije na ulici už dlouhých devatenáct let.

Otec Radka Filipiho přežívá díky vybírání odpadků. "Je mi to trochu trapné, ale vybírám kontejnery a popelnice. Starý papír dávám do sběrny, lahve do výkupu, občas najdu ještě zabalené jídlo, třeba balíček párků, tak to si pak pochutná tady Lucky," sdělil výše zmíněnému webu a pochlubil se svým věrným parťákem, vlčákem Luckym.

Kromě nejslavnějšího Radka má bezdomovec Roman ještě další dva syny. Ani jeden z nich ale nechce mít s otcem kontakt. "Za těch devatenáct let, co jsem od nich pryč, se kluci sami nikdy neozvali," řekl se smutkem v hlase.

"Dokud jsem od kluků neodešel, staral jsem se o ně dobře. Vedl jsem je hlavně ke sportu. A Radka přece sport pořád živí. Prostřední syn odešel z Baníku do Rakouska jako hrající trenér, takže i jeho sport uživil," zavzpomínal Dvorský na dětství svých synů. Vztahy v rodině jsou ale bohužel nenávratně poškozené a vypadá to, že nikdo z rodiny už nechce problematickému Romanovi podávat pomocnou ruku.

Lucie Bílá a Radek Filipi s Dvorským nechtějí mít nic společného