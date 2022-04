Lucie Bílá a její osudoví muži: Otec syna ji opustil, s Noidem nemohla otěhotnět

Zdroj: Profimedia

Známe ji jako jednu z nejoblíbenějších popových zpěvaček a držitelku nejvíce Zlatých slavíků v kategorii zpěvaček. Nenechte se ale zmást, Lucie Bílá umí být i drsná rebelka, není tedy divu, že svou kariéru začala v rockových a metalových kapelách.

Lucie Bílá patří mezi naše nejoblíbenější zpěvačky už několik desítek let a jistě ještě nějaký ten rok bude. Zpěvačka, která nedávno oslavila 56. narozeniny, vypadá stále skvěle a energie má na rozdávání. Aby také ne, když se naučila se o sebe starat sama. Nikdy se nespoléhala na žádného muže, mnozí ji totiž velmi zklamali.

Lucie Bílá se narodila jako Hanička Zaňáková, holčička, která měla ráda odmalička zpěv. Sice začínala zpívat na základní lidové škole, ale nakonec ji vítr zavál do skupin Rock-Automat nebo Arakain, kde vystupovala společně se slavným rockerem Alešem Brichtou. Tam si ji všiml producent Petr Hannig, který jí vymyslel pseudonym Lucie Bílá a napsal hit Neposlušné tenisky. Po revoluci se pak Bílá seznámila se skladatelským duem Osvadlová a Soukup, se kterým navázala dlouhodobou spolupráci.

Kontroverzní píseň Láska je láska nazpívala s Ilonou Csákovou

Lucie začala zářit. Vyšel jí kontroverzní hit Láska je láska, který nazpívala společně s Ilonou Csákovou, a také začala hrát v muzikálech. Za nezapomenutelnou Johanku z Arku získala cenu Thálie. Jak se jí ale dařilo po pracovní stránce, po té osobní to začalo drhnout.

Už první láska byla tragická. Šlo o herce Tomáše Holého, který po roce a půl jejich vztahu zemřel při autonehodě. Lucii se zhroutil svět a jisté období pak prožila v zajetí démona alkoholu. Poté si našla nemakačenka Víťu, který ji často ponižoval, a nakonec dal kopačky. Nadešel ale rok 1993 a Bíla začala účinkovat v muzikálu Zahrada rajských potěšení, kde se seznámila s producentem Petrem Kratochvílem.

S producentem Kratochvílem zplodila syna Filipa

Zamilovali se do sebe a zplodili syna Filipa. Bohužel však vztah nevydržel a Kratochvíl Bílou opustil kvůli miss Československo 1992 Pavlíně Babůrkové. Zpěvačka se opět nemohla ze zrady vzpamatovat a skončila v náručí herce Jana Révaie či obchodníka s realitami Radka Pokorného. V roce 2002 se konečně vdává. Bere si neznámého muže jménem Stanislav Penk. V manželství jsou však spolu pouhý rok. Do dalšího manželství se zpěvačka vrhla pouhé dva roky poté. Dalším jejím manželem byl o 14 let mladší hudebník Václav Noid Bárta. Vzali se tajně v Miláně. Dokonce spolu plánovali potomka, což se bohužel kvůli Lucčiným zdravotním problémům nepodařilo. Rozvedli se po čtyřech letech. Kavárníka Petra Makovičku tajila před veřejností dlouhou dobu, sice spolu byli šest let, ale ani tento vztah nedopadl.

Posledním mužem v životě Lucky Bílé je Radek Filipi, který jí dělá také manažera. S mistrem světa v benchpressu je od roku 2017 a kromě jedné pauzy, se zdá, že jsou šťastni.

