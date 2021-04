Velké plány s rodnou vesnicí! Lucie Bílá mění Otvovice v místo plné luxusu

Nebýt Lucie Bílé, v Otvovicích by se lidem tak dobře nežilo. Zpěvačka totiž do rodné vesnice investuje nemalé peníze a postupně je mění k lepšímu. Po zrekonstruování kulturního domu a restaurace se chystá vytvořit místo, kde si budete moci pořádně užít.

Lucie Bílá nedávno oslavila 55. narozeniny, ale energie jí neubývá. Dobu pandemie koronaviru navíc řádně využila, když se rozhodla pomoc rodným Otvovicím. Zpívat nemůže, a tak se rozhodla podnikat. Pravda, to už dělá nějakou dobu, ale momentálně se chystá na další projekt.

„Nezastavila jsem se ani na jeden den. Nebýt tohoto období, tak jsem nemohla zrekonstruovat divadlo. Tím, že bylo zavřeno, tak jsem toho mohla využít,“ řekla Lucie Bílá v pořadu Tobogan na Českém rozhlasu. Ruku k dílu při otevírání Divadla Lucie Bílé přidal i syn Filip.

„I restauraci jsem zrekonstruovala,“ podotýká Lucie. Ta už ovšem na rozdíl od divadla není v Praze, ale v Otvovicích. Restaurace Formanka Otvovice dostala nový kabát právě díky Lucii. Ostatně stejné to bylo i s kulturním domem.

Otvovice se stávají rájem

„Dům s číslem popisným 1, který leží v samém srdci Otvovic, se jen díky souhře dobrých náhod neproměnil ve sklady či malometrážní byty. Namísto developerů jej totiž koupila Lucie Bílá, která dům vrátila svým rodným Otvovicím a lidem,“ píše se na stránkách s názvem Srdce Otvovic.

„Tady jsem stála, když mi bylo sedm let, zpívala jsem Černé oči, jděte spát, tady jsem dostala i první pusu na plese, tady vznikla ta moje láska, láska k mému povolání,“ svěřila se veřejnosti Lucie.

„Myslím si, že tady tomu sálu a tady tomu kulturnímu domu v Otvovicích vlastně vděčím za svoji práci a za svoje poslání, za to, že se to tady vlastně narodilo, dlužím to a doufám, že se mi podaří to vrátit,“ dodala.

Bílá je nejen zpěvačkou, ale i podnikatelkou

Lucie Bílá chystá Otvovice zvelebovat dál. Dle ní jsou tam stále věci, které tam chybí. „Třeba místo, kam by mohli lidi chodit na masáže. Do jacuzzi nebo se zrelaxovat a udělat si pohodičku a dát si moji kávu. To je můj plán,“ upřesnila Lucie.

Své nucené volno zkrátka využívá do poslední minuty. „Tohle období není jednoduché pro nikoho. Naivní představa je, že sedím doma a nic nedělám. Kromě charitativního shopu mám ještě kamenný obchod, kde prodávám svoje šperky, takže moji lidé se nemusí bát, že by přišli o práci,“ ujišťuje zpěvačka.

Takže si to shrňme. Lucie Bílá má pod palcem kulturní dům, restauraci, divadlo, kamenný obchod s kávou, šperky a fanouškovskými předměty a internetový obchod. Tím ale evidentně nekončí. „Jsem připravená na časy, kdy se všechno otevře a já to prostě rozbalím na plný pecky,“ hlásá Bílá.

Zdroj: Youtube