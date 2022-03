Syn Lucie Bílé se vrátil do Prahy, slavné mamince dělá samou radost

Zdroj: Profimedia

Filip Kratochvíl se v době pandemie vrátil z Francie pomáhat své mamince Lucii Bílé s chodem divadla a už tady zůstal. Syn známé zpěvačky už za tři roky oslaví třicítku, jak se vůbec má a co dnes dělá?

Filip Kratochvíl je jediným potomkem Lucie Bílé a zpěvačka je na něj právem hrdá. Ačkoliv je Filip jedináček, nikdy nebyl klasickým "mamánkem" a jakmile dostudoval školu, vyrazil do světa.

Ve Francii žil Kratochvíl několik let a jeho hlavním cílem bylo naučit se jazyk, to se mu ale dle vlastních slov moc nepovedlo.

Za svůj pobyt prý Filip pochytil pouze základy francouzštiny a velice rychle se naučil sprostá slova. I když se mu v zahraničí dařilo, v době covidu se rozhodl vrátit do rodné země.

Pomoc v divadle

Pro návrat do Čech se Filip Kratochvíl rozhodl, když vypukla pandemie. Tehdy byla ohrožená celá umělecká branže a syn Lucie Bílé vycítil, že své matce může pomoci.

Kratochvíl se sice snaží prorazit bez protekce slavné maminky, spolupráci s ní si ale pochvaluje.

"Snažím se vyšlapat svoji vlastní cestičku, je to těžké pod máminým stínem. Teď ale zrovna s mámou spolupracuju. Jsem rád, že s ní řeším divadla, můžu s ní dělat videoklipy," řekl před časem webu super.cz. Filip od své maminky dostal již před časem v Praze vlastní byt a proto je logické, že je pro něj nyní výhodnější zůstat v Čechách. Do budoucna ale nevylučuje návrat do Francie. "Budu tady, dokud bude potřeba," říká pracovitý mladík.