Do lásek si mluvit nenechá? Syn Lucie Bílé se vrátil z cest, cítí se ve stínu!

Lucie Bílá je matkou dnes už šestadvacetiletého syna Filipa, kterého má s producentem Petrem Kratochvílem. Jelikož syn zpěvačky žil poslední rok a půl ve Francii, příliš informací o něm se českým fanouškům nedostávalo. To se ale nedávno změnilo, jelikož se Kratochvíl vrátil do Čech a pracuje u své matky v divadle. Co prozradila zpěvačka o vztazích syna a proč se Filip cítí být utlačován ve stínu slavné mámy?

Lucie Bílá za svůj život vystřídala spoustu mužů, dítě ale splodila pouze s jedním z nich, producentem Petrem Kratochvílem. Zpěvačka se netají tím, že považuje mateřství za svůj největší úspěch a se synem Filipem má krásný vztah.

Vztah Lucie Bílé a Petra Kratochvíla se rozpadl krátce po narození Filipa. Producent rodinu opustil kvůli Pavlíně Babůrkové, vítězce Miss Československo 1992.

Pár let po rozchodu s Kratochvílem se Bílá provdala za hudebníka Stanislava Penka. Po rozvodu s ním nějakou dobu žila sama se synem Filipem. V roce 2006 se provdala podruhé, jejím manželem se stal muzikant Václav Noid Bárta. Dne 1. září 2008 byl oficiálně oznámen jejich rozchod. Opravdové štěstí ale potkalo hvězdu až v roce 2017, kdy potkala Radka Filipiho.

Filip Kratochvíl se vrátil po roce a půl domů, je těžké žít pod máminým stínem, říká

O sedmnáct let mladší bývalý fitness trenér Radek Filipi pro Lucii Bílou nejdříve pracoval jako její road manažer, jejich vztah ale rychle přerostl v lásku. V roce 2017 zpěvačka oznámila, že je opět single, osvalený trenér ale vytrval a podařilo se mu dostat druhou šanci. Dnes už nikdo o vztahu věkově nesourodého páru nepochybuje a partneři rádi sdílí na Instagramu společné fotografie a videa, v nichž všem dokazují, že jsou stále jako dvě hrdličky.

Bílá si společnost svého přítele užívá ještě více od doby, co její syn Filip vylétl z rodinného hnízda do světa. Kratochvíl žil poslední rok a půl ve Francii a po nedávném návratu do Čech dostal práci u své matky v divadle. "Pomáhám doma, s divadlem, snažíme se to rozjet. Odletěl jsem tam za partou kamarádů, kteří měli volno v bytě. Byl jsem tam rok a půl. Chtěl jsem tam zkusit žít, naučit se francouzsky. Umím základy, spíš sprostý slova, moc se to nepovedlo," přiznal webu Super.cz. "Snažím se vyšlapat svoji vlastní cestičku, je to těžké pod máminým stínem. Teď ale zrovna s mámou spolupracuju. Jsem rád, že s ní řeším divadla, můžu s ní dělat videoklipy," dodal.

Snažím se mu na veřejnosti neříkat broučku, do lásek si Filip mluvit nenechá, směje se Bílá

I když je návrat do Prahy pro Filipa Kratochvíla trochu náročný, jeho maminka má obrovskou radost, že se jí ztracený synek vrátil ze světa.

"Snažím se mu na veřejnosti neříkat broučku, ale on je pro mě nejdůležitější člověk na světě. My jsme se dostali do fáze, kdy radí on mně… Filip je světoobčan, mohl by žít kdekoli jinde na světě. Žil v Paříži, touží po Berlínu, a já, jakmile jedu přes hranice, cítím se nejistá. Líbí se mi jeho tok myšlenek, líbí se mi jeho přehled, je citlivý, hodný, laskavý, po mně empatický a po tatínkovi ředitelem, ale ještě neví čeho," nešetří dle Aha Lucie Bílá chválou.

Hvězda má navíc skvělý přehled i o Filipových vztazích. Kratochvíl je sice aktuálně sám, jeho maminka ale dokonale mapuje, co se kolem něj děje. "O jeho láskách mám přehled, ale Filip si do toho mluvit nenechá," uzavřela zpěvačka.

