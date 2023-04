Smrt v životě Lucie Bílé: Tragická nehoda ji navždy změnila, nikdy nezapomněla

Zdroj: Profimedia

Tomáš Holý by před pár dny oslavil své 55. narozeniny. Život dětské hvězdy bohužel skončil velice tragicky 8. března 1990. Na svou velikou lásku zavzpomínala zpěvačka Lucie Bílá, které předčasná smrt Holého před lety zlomila srdce.

Tomáš Holý během své krátké herecké kariéry zazářil v několika rodinných komediích. Dívákům se zapsal do srdcí například díky snímkům Jak vytrhnout velrybě stoličku či Jak dostat tatínka do polepšovny.

V dospělosti se ale dětská hvězda vydala jinou cestou. Holý studoval právnickou fakultu a celý život měl před sebou.

Devět dní před dvaadvacátými narozeninami ale Tomáš zahynul při tragické autonehodě. V ostré zatáčce nezvládl řízení a narazil do stromu. Zranění byla bohužel natolik vážná, že Holý cestou do nemocnice v České Lípě podlehl vnitřnímu krvácení. Od smutné události uplynulo letos 33 let, pro Lucii Bílou je to ale stále velice bolestivá vzpomínka.

Tragická nehoda

"Před pár dny by mu bylo 55, před pár dny to bylo 33 let co odešel… Tomáš Holý, kluk, na kterého se nezapomíná. Tato fotka je jediná, kterou mám. Je ze Silvestra 1989. Byli jsme opilí láskou a revolucí a těšili jsme se na vše co přijde," napsala Lucie Bílá ke společnému snímku s Tomášem Holým.

V době autonehody herec randil s Lucií Bílou zhruba šest měsíců a hrdličky spolu plánovaly budoucnost. Po letech ale Lucie Bílá tvrdí, že by jejich vztah nejspíš nevydržel. "Asi bychom spolu nezůstali, byli jsme každý jiný," říká zpěvačka s odstupem času.

Na svou první lásku ale přesto často vzpomíná a dokonce zůstala v kontaktu s Tomášovou rodinou.

Lucie Bílá byla do Holého po uši zamilovaná