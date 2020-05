Všechny podoby Lucié Bílé: Poznáte ještě zpěvačku, když byla mladá?

Bankovnictví a finanční služby - Bankovnictví a finanční služby Specialista financí 25 000 Kč

Zprostředkovatelé finančních transakcí a finanční makléři Obchodní asistentka. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: První kontakt e-mailem., , Do našeho obchodního týmu hledáme kreativní kolegyni, která se aktivně zajímá o obchod a nebojí se komunikovat., , Náplň práce, aneb jak vypadá běžný pracovní den poté, co dopijeme ranní kávu?, Administrativní podpora obchodního oddělení, provozního, technického ředitele a jednatele, Vedení pokladny, Práce s interním a RT systémem, Zajišťování chodu pobočky (péče o květiny, údržba, provoz), Objednávky a nákup (kancelářské potřeby, drogistického zboží, káva, co je potřeba), Sestavování a zajišťování podkladů pro leasingové smlouvy, komunikace s leasingovými společnostmi, Udržování dokumentace k ISO normám a komunikace s poradenskou společností, Zadávání a dohledávání dokladů do M-files, Evidence firemních vozidel, jednání na Dopravním magistrátu, Evidence došlé a odeslané pošty, odesílání a přebírání poštovních zásilek, objednávání svozu zásilek, Vyřizování různých pochůzek, , Bez jakých znalostí a dovedností by to u nás nešlo:, Příjemné vystupování, Organizační schopnosti/multitasking, Uživatelská úroveň práce na PC, Svědomitý přístup k práci, Zájem a chuť se dále vzdělávat, učit se a zkoušet nové věci, Anglický jazyk na úrovni B1, , Co nabízíme:, Kreativní práci, kde není rozhodně nuda,, Spolupráci na plný úvazek,, Neformální a otevřené prostředí moderní IT společnosti, Kolegy, kteří rádi pomůžou, když něčemu nebudeš rozumět, , Zaměstnanecké výhody:, Multisport karta, lekce anglického jazyka, stravenky, 25 dní dovolené, flexibilní pracovní doba, mobilní telefon, notebook. Pracoviště: Master internet, s.r.o. - purkyňova, Purkyňova, ďż˝.p. 3030, 612 00 Brno 12. Informace: Michaela Krupičková, .