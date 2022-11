Lucie Bílá se za hospodyňku nepovažuje: Než aby vařila, raději koupila hospodu

Zdroj: Profimedia

Je ozdobou divadelních scén, muzikálů i koncertních síní, ovšem, jak přiznává, třeba jako kuchařka by se neuplatnila. Lucie Bílá se prostě a jednoduše nehrne do ničeho, k čemu nemá ani v náznaku přátelský vztah. To pro kafe.cz prozradila na křtu knihy Kynuté, kterou sepsal a vytvořil známý a uznávaný cukrářský mistr Josef Maršálek, kde byla jako jeho kamarádka přizvána, kromě hereček Andrey Černé a Terezy Bebarové a režiséra Zdeňka Trošky, coby kmotřička.

„Jsou obory, do kterých se rozhodně pouštět nebudu a můj partner Radek i já spolu říkáme, že než lítat po kuchyni a vyrábět nějaké ať už sladké nebo slané kulinářské záležitosti, tak to je lepší koupit hospodu. Takže ji mám a za sporákem mne rozhodně neuvidíte. A když, tak jen u takových nezbytností, jakými jsou ranní snídaňové nápoje. A ty také ne vždy musím mít. Máme to štěstí, že navíc máme v rodině cukrářku, takže ta se postará a nemusím se do něčeho nutit a trávit čas poletováním s hrnci kolem plotny. Tady jsem jako kamarádka Josefa Maršálka, ráda a s chutí mu tohle objemné dílo pokřtím, ale tím vše kolem tvorby jídel u mne končí,“ s úsměvem vysvětlila svůj postoj k vaření Lucka.

Jak známo v běžném životě často platívá ona okřídlená věta – Nikdy neříkej nikdy, takže jsme se zeptali autora čtyřsetstránkového díla, Josefa Maršálka, zda přeci jen se nesnažil Lucku přemluvit, aby do jeho knihy vepsala alespoň jeden receptík, ať už ze své pradávné zkušenosti nebo z doslechu. Neříkejte Pepo, že snaha nebyla?

„Opravdu ne. Vím, že cukrařina nebo vaření nejsou u Lucky tím nejlepším šálkem kávy, takže na to nepřišla řeč. U nás je to tak, že já nezpívám nebo jen tak si blblám pod vousy nějakou melodii a nejdu s tím na veřejnost a ona zase nefušuje do řemesla mně. A tak to má být. Každý něco zvládáme lépe a něco jiného hůře, tak proč se chlubit nedostatky. Já si i do budoucna budu čmuchtit své sladké nebo masité výtvory a Lucie mne při práci bude z reproduktoru bavit a těšit svým zpěvem. A tak to je a bude i nadále,“ řekl nám kategoricky, ale s tradiční jiskrou v oku populární kuchtík Josef Maršálek, a jelikož se přiblížila doba slavnostního křtícího ceremoniálu, s úsměvem se odporoučel.