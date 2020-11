Krušné začátky Lucie Bílé: Neměla na nájem, ani na jídlo. Kdo jí pomohl?

Vydala velké množství desek, dvacetkrát se stala Zlatou slavicí, má vlastní divadlo, kulturní dům, vilu v Otvovicích a několik bytů. Zpěvačka Lucie Bílá si rozhodně žije záviděníhodným životem. V začátcích své kariéry si však zažila velkou nouzi, kdy ji trápil nedostatek financí na bydlení i základní potřeby.

Lucie Bílá, vlastním jménem Hana Zaňáková, si společně se svým bratrem a rodiči žili obyčejným životem. Zpěvačka tedy nepochází z prostředí, které by jí naplno umožňovalo věnovat se v úplných začátcích kariéře zpěvačky bez nutnosti ohlížení se na finance. Všechno, co dnes Lucie Bílá má, si tvrdě vydřela. Za co byla tenkrát velmi vděčná?