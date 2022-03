Životní příběh Haničky z Otvovic: Jak se Lucie Bílá stala hvězdou

Zdroj: Profimedia

Patří mezi naše nejlepší zpěvačky už několik desetiletí a její písničky poslouchají mladí i staří. Zpočátku to ale na žádnou hvězdnou kariéru nevypadalo, obyčejná holka z malé vesničky nedaleko Prahy se vyučila švadlenou. Díky talentu, vůli a štěstí se ale propracovala na vrchol českého showbyznysu.

Loni v dubnu oslavila několikanásobná slavice Lucie Bílá pětapadesáté narozeniny a nutno podotknout, že vypadá stále skvěle. Hudbě se věnuje od roku 1984 a za ten čas prošla neuvěřitelnými proměnami. Začínala v rockové kapele a skončila jako ikona pop music. A na vrcholu se drží už několik dekád.

Jak říká Lucie, zpěvačkou se člověk nemůže stát, tou se musí narodit. A jí se to stalo. Na začátku kariéry Hanka Zaňáková začala zpívat s rockovou kapelou Rock Automat. Po získání prvních zkušeností přešla do Arakainu, kde zazářila po boku Aleše Brichty. Pak si ale mladé zpěvačky všiml producent Petr Hannig, který ji překřtil na Lucii Bílou, napsal jí hit Neposlušné tenisky a z Haničky se stala hvězda.

V devadesátkách začala spolupracovat s duem Osvaldová-Soukup, což ji vyneslo do výšin. Největším krokem pak byly hlavní role v muzikálech Drákula a Krysař.

S producentem Petrem Kratochvílem má syna Filipa

V době své největší slávy potkala i osudovou lásku. Byl jí producent Petr Kratochvíl, se kterým zplodila syna Filipa. Bohužel však jejich vztah nevydržel, Kratochvíl ji opustil kvůli modelce Pavlíně Babůrkové, se kterou je dodnes.

V roce 2002 se Lucie zamilovala podruhé, a to do o osm let mladšího hudebníka Stanislava Penka. Toho si dokonce vzala, ale manželství vydrželo jen rok. Prý už od svatby zpěvačka cítila, že je to špatně. Rozchod pro ni byl vysvobozením.

Následně žila Lucie sama, než potkala muzikanta Václava Noida Bártu, se kterým chodila tři roky, než si ho v roce 2006 vzala. Svatba proběhla v Miláně na zpěvaččiny čtyřicátiny. O dva roky později se však rozešli. Říká se, že život s Vaškem tenkrát nebyl příliš snadný. Hodně pil, pařil a trpěl záchvaty vzteku. I přesto však pár zůstal v pracovním vztahu a dodnes jsou dobrými přáteli.

Dalším významným počinem v životě Bílé bylo porotcování v televizní show Česko Slovensko má talent, a to po šest řad. Nyní ji nahradila Marta Jandová.

Se současným partnerem se na čas rozešla, ale vrátili se k sobě

Od roku 2017 žije zpěvačka s fitness trenérem Radkem Filipem, který je i jejím manažerem. Sice se v průběhu let, co jsou spolu, jednou na nějaký čas rozešli, jinak ale patří mezi stabilní páry bez skandálů.

V domě za čtyřicet miliónů má také tajnou místnost, kam schovává všechny hudební ceny, které dostala.

„Nechci, aby si někdo myslel, když sem přijde, že se tím chlubím. Tam mě občas dovede můj syn, když mu říkám, ‚Filipe, mně se moc nedaří, chtěla bych to všechno jinak‘. Tak mě tam odtáhne,“ prozradila pro TV Barrandov v pořadu Můžu dál.

O zpěvačce se také ví, že miluje anděly a je velmi manuálně šikovná. Plete, šije, háčkuje. Nejeden kolega z branže, ale i fanoušek od ní má ručně uháčkovaného andělíčka pro štěstí.

