Lucie Borhyová a její ODVÁŽNÉ PLÁNY: Chystá se opustit ty, co ji nejvíce milují?

Lucie Borhyová je na svoje soukromí spíše opatrná, do médií se příliš nevyjadřuje a svoje vztahy též nepropírá na veřejnosti! Jelikož se denně už desítky let objevuje na obrazovce, nemá o pozornost Lucie nouzi! V poslední době je ale Borhyová za jakoukoliv zmínku v tisku ráda! Proč tomu tak je? Lucka má totiž novou aktivitu které se věnuje v posledních měsících poměrně intenzivně. O co se jedná a ohrozí to její kariéru na Nově?

Lucie je známá hlavně jako dlouholetá moderátorka hlavních zpráv, které už léta má pod palcem se svým kolegou Reyem Korantengem. Málokdo ale ví, že se Lucie již několik let věnuje charitě! Je zakladatelkou charity, která nese název LuckyBe, což si můžeme přeložit jako dvě věci - Být šťastný a zároveň název obsahuje jméno zakladatelky! Lucie se tomuto projektu věnuje sice již několikátým rokem, sama ale přiznala, že až teď to přináší to, co od toho čekala!

Moderátorka je velice krásná žena…

Lucie se taky svěřila s tím, že díky tomu, že se projekt rozjel se mu věnuje tolik času, že se z toho stala její druhá práce! Ohrozí tahle její činnost její působení v televizi? Vzdyť diváci Lucii milují ze všeho nejvíc. Byla by to od ní pěkná rána pod pás se vykašlat na lidi, kteří jí celá léta fandí a vracejí se kvůlí ní každý večer k obrazovkám!

Moderátorka je ze své činosti nadšená!

Nic takového se ale dít nebude! Lucka přiznala, že sice je pro ní charitativní projekt časově i fyzicky náročný, své práce moderátorky by se ale kvůli tomu jen tak nezřekla! Pochlubila se, že se nadaci podařilo vybrat přes million korun, za které nakoupili vybavení do neonatologického oddělení na Bulovce! To je opravdu šlechtený počin a my přejeme Lucii, ať se jí v tom daří cím dál lépe! A taky jsme rádi, že jí dál budeme vídat pravidelně na obrazovce…

Slavná dvojice na obrazovce rozhodně nekončí!

S kolegou z TV Láďou Hruškou…

Lucie je sluníčko!

Nebojte Lucka ze zpráv neodchází!