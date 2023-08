Lucie Borhyová provokuje od moře: Pánové kvůli ní mají doma dusno

Zdroj: Instagram

Lucie Borhyová letos oslavila 45. narozeniny, tento věk by ale vnadné blondýnce hádal opravdu málokdo. Moderátorka vypadá skvěle a stále dokáže mužům pořádně zamotat hlavu. Aktuálně je kráska z TV Nova na dovolené a odtud nahrává na sociální sítě snímky, ze kterých se sledujícím tají dech.

Lucie Bohryová patří mezi naše nejkrásnější moderátorka a ani s přibývajícím věkem tahle sexy kráska neztrácí na atraktivitě.

V těchto dnech si užívá blondýnka slunce a moře a jako vždy se během pobytu nechává zvěčnit v plavkách, z čehož jsou nadšení hlavně pánové na Instagramu, kteří se v hlubokém dekoltu Lucie snadno ztrácí.

V komentářích na Borhyovou pějí fanoušci samou chválu, někteří ale kvůli provokativním snímkům mají dokonce doma dusno. "Lucie jste prostě krásná, manželka mi zakázala dívat se na zprávy," přiznal se jeden ze sledujících. "Děkuji za působivou fotografii, která neobyčejně barevně ladí se vším, co je viditelné! Je to barevnost vaší rtěnky, opálené kůže, nehtů, květů na bikinách i rajčat na talíři. Je to barevný odstín vlasů, zlatého řetízku, prstenu, částí stěn, krásné stavby za vámi, prostírání i sýra, prostě, vše společně! Pro mě je škoda, že sám si mohu mnohé dopřát jen ve své fantazii, vám srdečně přeji skutečné a reálné prožitky a pocity," rozplývají se nad sličnou blondýnkou. Snaživci ovšem mají smůlu, jelikož srdce moderátorky už dlouhé roky patří Michalovi Smečkovi.

Tajná svatba?

Lucie Borhyová s Michalem Smečkou randí už sedmým rokem a zatím to vypadá, že to bude možná právě sympatický právník jako první přivede moderátorku před oltář.

Ačkoliv má za sebou Lucie několik vážných vztahů, svatbu zatím neměla a spekuluje se, že už možná kráska potají něco plánuje. "Vždycky se mi líbila představa svatby v zahraničí. Taková ta romantická. Jít po pláži bosa, mít rozevláté šaty, vítr ve vlasech… Na druhou stranu bych tam nemohla pozvat úplně všechny nejbližší. Přece jen máme v rodině i starší lidi, a to by už třeba nemohli letět letadlem. Takže by ty svatby musely být asi dvě! Jedna tady, a jedna jen pro nás s partnerem," svěřila se Borhyová webu ahaonline.cz, jak si svůj den D představuje.

Lucie nedávno musela dokonce čelit dotazům kolegů, kteří ji podezřívali, že už se tajně vdala a nic jim neřekla. "Teď totiž bylo období utajených svateb a já zrovna přišla do práce v bílých šatech. Všichni spustili, že jsem se taky vdala," vysvětlila dvojnásobná maminka a dodala, že aktuálně veselku rozhodně nechystá.

Borhyová si užívá dovolenou naplno