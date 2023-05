Lucie Borhyová propagovala drastickou dietu: Ohrožovala vlastní zdraví!

Zdroj: Profimedia

Moderátorka Lucie Borhyová patří už desítky let mezi tváře TV Nova. Sympatickou blondýnku vídají diváci především v pořadu Televizní noviny. I díky tomu, že se Lucie neustále objevuje na televizních obrazovkách, na sobě pořád dře. Televizní kamery, jak je známo, přidávájí až pět kilogramů.

I když Borhyová vypadá velmi mladě, její věk překročil už číslo čtyřicet. Před životním milníkem ji varovala dokonce babička. Moderátorka ji prvně nevěřila, nyní pochopila, že varování bylo pravdivé.

Neustálé hubnutí

Půvabná blondýnka rozhodně není žádná dietářka, k lásce k jídlu se hrdě hlasí. „Ráda jím! Já jsem velký labužník a miluji jídlo," prohlašuje hvězda TV Nova. „Babička vždycky říkala, že po čtyřicítce už to hubnutí tak snadno nepůjde. Nevěřila jsem jí. Já si myslím, že jak to má člověk nastavené v hlavě, tak to je. Máš pevnou vůli a vyšleš do vesmíru přání. Síla myšlenky je podle mě nesmírně důležitá. Bohužel musím dát babičce za pravdu," přiznala, že ne na vše stačí její pozitivní naladění.

Drastický půst

Dvojnásobná maminka používala v minulosti k dosažení rychlého hubnutí dost drastickou metodu. „Dřív jsem se najedla a potom jsem dva dny nejedla – tři kila byla dole. Teď už to tak není a shodit dvě nebo tři kila trvá delší dobu. Se sportem jsem začala intenzivněji, abych mohla jíst. Já jídlo miluji a nechci se ho vzdát. Hlavně miluji čokolády, sladké – na holku opravdu hodně. Nikdo mi to nevěří. Když jsem začínala chodit s klukama a šli jsme na večeři, tak nechápali, že toho sním víc než oni," práskla na sebe v pořadu na Kafeečko.

Za perfektní postavu vděčí Lucie především genetice. Při pohledu na moderátorku a její matku je jasné, že jablko nepadlo daleko od stromu. Po čtyřicítce už ovšem dobrá genetika a rychlé spalování nestačí. Borhyová tak do svého programu zařadila trénink boxu, aby přebytečná kila shodila rychleji a efektivněji.