Lucie Borhyová srší láskou: Partnera dávno netají a nevylučuje dalšího potomka

Nestárnoucí moderátorka zpravodajství na TV Nova Lucie Borhyová od roku 2017 randí s o 10 let mladším právníkem Michalem Smečkou. První roky vztahu o své lásce ale mlžila a prakticky nikdy se ke svému soukromí nijak nevyjadřovala. Tomu už je ale konec. Moderátorka před nedávnem zveřejnila romantickou fotku se svým vyvoleným, a dokonce promluvila o tom, zda společně plánují potomka.

Moderátorka Lucie Borhyová je známá tím, že si v posledních letech své soukromí přísně střeží. Narozdíl od jiných známých osobností na svých sociálních sítích nikdy neukazuje své děti a zároveň o svém osobním životě takřka nikdy nehovoří. Přestože je obecně známo, že od roku 2017 tvoří pár s o deset let mladším právníkem Michalem Smečkou, moderátorka se ke vztahu dlouhou dobu nijak nevyjadřovala a po boku pohledného sympaťáka se neobjevovala ani na nejrůznějších společenských akcích. Její fanoušci tak nabyli dojmu, že snad svou lásku tají. Podle Borhyové to ale tak úplně nebylo.

Neskrýváme se

Lucie Borhyová už dříve vysvětlovala, že zkrátka nemá potřebu brát svého partnera do společnosti a svou láskou se chlubit. „Rozhodně se před veřejností neskrýváme, ale nechodíme na společenské akce. Je to moje práce a povinnost, tak chodím sama,” nechala se moderátorka slyšet v rozhovoru pro Blesk.

Dnes už je ale nestárnoucí blondýnka, co se jejího vztahu týče, mnohem otevřenější, což se dá vysvětlit i tím, že si je zkrátka svou láskou zcela jistá. Před pár dny například prozradila i to, jaké překvapení si pro ni Smečka připravil k jejím 44. narozeninám. Přichystal si pro ni romantický výlet do Budapešti.

Společná fotka a slova o dítěti

Moderátorka 1. května překvapila své fanoušky na sociální síti, když zveřejnila společný snímek se Smečkou, na kterém se se svým partnerem líbala pod rozkvetlou třešní. A aby toho nebylo málo, promluvila dokonce i o tom, zda plánují společného potomka.

Lucie Borhyová má ze svých předchozích vztahů dvě děti – syna Lucase a dceru Lindu. Dle svých slov by se ale nebránila ani dalšímu potomkovi, kterého by nadělila právě svého partnerovi Michalovi Smečkovi, jež je bezdětný. „Není to tak, že bych nad tím přemýšlela nebo něco plánovala. Nechávám to tak otevřené, co mi ještě život přinese. Já jsem to tak vždycky měla, proto pokračuji v tomto duchu, ale umím si představit ještě jedno mimčo mít a celé si to znovu zažít,” svěřila se Borhyová v rozhovoru pro Expres.