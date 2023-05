Lucie Borhyová našla štěstí až po boku Smečky: V čem je jiný než ostatní?

Zdroj: Martin Hykl / CNC / Profimedia

Lucie Borhyová žije už několik let ve spokojeném vztahu se svým partnerem Michalem Smečkou. V minulosti ovšem zažila krásná moderátorka několikrát veliké zklamání v lásce. V čem je její aktuální partner jiný než jeho předchůdci?

První mediálně propíraný vztah Lucie Borhyové byl s profesionálním golfistou Alanem Babickým. Dvojnásobná maminka s ním randila v době, kdy začínala pracovat na TV Nova. Ačkoliv Borhyová s Babickým působili jako ideální pár, po devíti letech přišel nečekaný rozchod. Příčinou rozpadu vztahu byla údajně její kolegyně Michaela Ochotská, se kterou měl mít Babický poměr. Golfista ovšem tyto spekulace popřel.

Po rozchodu se sportovcem si moderátorka užila krátký románek s hokejistou Jaromírem Jágrem. Ačkoliv se to dvojice snažila utajit před veřejností, do tisku se dostaly snímky, na nichž se blond kráska s hokejistou vášnivě líbá.

Dalším, osudovým mužem Lucie Borhyové, byl řecký podnikatel a syn majitele řetězce hotelů Niko Papadakis. Poznali se během focení na řeckých plážích, kde mezi nimi přeskočila jiskra a moderátorka krátce poté otěhotněla. Papadakis se ale s Borhyovou rozešel ještě před narozením syna Lucase a dlouhé roky pak o svého potomka nejevil zájem. Řeckého fešáka vystřídal Michal Hrdlička. Hvězda byla natolik zamilovaná, že si si s ním po nějaké době pořídila druhé dítě, dceru Lindu. Hrdlička byla ale v té době ještě nevyzrálý a chtěl si užívat života, a tak se jejich cesty brzy rozešly.

Michal je jiný

Poslední roky sdílí hvězda TV Nova svůj život s brněnským podnikatelem Michalem Smečkou. Stejně jako Hrdlička i on je o deset let mladší a sexy blondýnka vedle něj jen kvete.

Hrdličky se dokonce po letech přejíždění mezi Prahou a Brnem nedávno sestěhovaly a je jasné, že svůj vztah berou opravdu vážně. "Rozhodně to není vztah na dálku, protože bydlíme společně v Praze a do Brna jezdíme s partnerem za jeho rodinou," svěřila se dvojnásobná maminka Blesku.

Není divu, že právě se sympatickým Smečkou to Borhyové klape více, než v předchozích vztazích. Přítel moderátorky totiž nevyhledává společnost jiných žen, jako to dělali téměř všichni její ex. Pohledný brunet má oči jen pro Lucii a navíc na sebe nestrhává pozornost médii, což hvězdě Novy vyhovuje. Ačkoliv je totiž mediální hvězdou, své soukromí si odjakživa bedlivě střeží. Na svátek zamilovaných ale udělala výjimku a sdílela snímek s partnerem pod rozkvetlou třešní. "Dnes je první máj - lásky čas. Já se mám, že ty moje lásky mám. A taky se mám, že máme rozkvetlou třešeň přímo na zahradě. Dostala jsem tolik polibků, že rozhodně neuschnu a podle tradice budu celý rok kvést do krásy. Tak se také nezapomeňte políbit pod rozkvetlou třešní," napsala moderátorka k fotce.

Lucie Borhyová našla po boku mladšího partnera konečně štěstí