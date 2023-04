Lucie Borhyová měla v lásce smůlu: Muži jí zlomili srdce hned několikrát

Zdroj: Profimedia

Lucie Borhyová je už několik let šťastně zadaná s Michalem Smečkou. V minulosti ale dvojnásobná maminka zažila několikrát veliké zklamání v lásce. S kým krásná moderátorka randila a kdo jí vrazil kudlu do zad?

První mediálně propíraný vztah Lucie Borhyové byl s profesionálním golfistou Alanem Babickým. Vnadná blondýnka s ním randila v době, kdy začínala uvádět Televizní noviny na Nově a sportovec ji doprovázel na všechny společenské akce.

Ačkoliv hrdličky působily jako pár dnů, po devíti letech přišel nečekaný rozchod. Příčinou rozpadu vztahu měla být prý údajně její kolegyně Michaela Ochotská, se kterou měl mít Babický poměr. Golfista ovšem tyto spekulace popřel a zdůraznil, že se s Lucií dodnes přátelí.

Po rozchodu s Babickým si moderátorka užila krátký románek s Jaromírem Jágrem. Ačkoliv se to dvojice snažila utajit před veřejností, na veřejnost se dostaly například snímky, na nichž se Lucie s hokejistou vášnivě líbá na ulici.

Nevyzrálého Hrdličku musela vyhodit



Dalším, osudovým mužem Lucie Borhyové byl řecký podnikatel a syn majitele řetězce hotelů Niko Papadakis. Poznali se během focení na řeckých plážích, kde mezi nimi přeskočila jiskra a moderátorka brzy otěhotněla. Papadakis se ale s Borhyovou rozešel ještě před porodem syna Lucase a dlouhé roky pak o svého potomka nejevil zájem.

Řeckého fešáka vystřídal Michal Hrdlička. Lucie byla natolik zamilovaná, že si si s ním po nějaké době pořídila druhé dítě, dceru Lindu. Hrdlička byla ale v té době ještě nevyzrálý a chtěl si užívat života svobodného mládence, což se s rolí otce ani partnera příliš neslučovalo. Borhyové nakonec s přelétavým moderátorem došla trpělivost, sbalila mu kufry a veliké lásky byl konec.

Poslední roky sdílí hvězda TV Nova svůj život s brněnským podnikatelem Michalem Smečkou. Stejně jako Hrdlička i on je o deset let mladší. Smečka je nejen partnerem Borhyové, ale zároveň s ní spolupracuje na charitativním projektu LuckyBe. Po letech přejíždění mezi Prahou a Brnem se dokonce Borhyová a Smečka sestěhovali. "Rozhodně to není vztah na dálku, protože bydlíme společně v Praze a do Brna jezdíme s partnerem za jeho rodinou," svěřila se nedávno Blesku. Zda bude konečně Smečka ten, který přivede blond sexbombu k oltáři, to ukáže až čas.

Lucie Borhyová v minulosti neměla štěstí v lásce