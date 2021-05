Rey Koranteng dohazovačem: Má Borhyová problémy se svým zajíčkem?

Krásná moderátorka Televizních novin Lucie Borhyová už dlouhá léta patří mezi to nejpohlednější a nejpříjemnější, co televizní obrazovka může nabídnout. Ne nadarmo vyhrává ankety oblíbenosti. V partnerském životě ale takové štěstí nemá. Přišla už i o svého posledního zajíčka?

Lucie Borhyová a Rey Koranteng tvoří televizní dvojici už déle než dvacet let, proto je kromě moderování televizních novin pojí i velké přátelství. Není tedy divu, že Rey ví o své blonďaté kolegyni spoustu soukromých informací. Nedávno prý podle časopisu Pestrý svět vypustil do světa hlášku, že Lucie jde po jižanských typech.

„Vždycky, když potkám nějakého jižanského chlapa, hned si říkám, ten by se líbil Lucii,“ zavtipkoval. Chtěl tím snad naznačit, že Lucie je opět sama a vztah s mladším podnikatelem Michalem Smečkou je hudbou minulosti?

Koranteng hledá Borhyové chlapa

Pestrý svět dokonce tvrdí, že Borhyová intenzivně hledá a Rey jí v tom zdárně pomáhá. Co kdyby se objevil někdo vhodnější! To asi nebude těžké, protože moderátorka prý není ve vztahu úplně šťastná.

„Mám ráda jižní národy. Jsou mi sympatické stylem života. Miluju tu jejich bezprostřednost a otevřenost,“ prozradila v rozhovoru pro Český rozhlas.

A že ví, o čem mluví, dokládá fakt, že své první dítě, syna Lucase, má s Řekem. Bohužel však jejich vztah nevydržel a pár se rozešel. V kuloárech se říká, že Borhyovou podváděl. Není se čemu divit, jižanské národy jsou nenapravidelní lvi salónů. A jedna sukně jim prostě nikdy nestačí a je jedno, jak krásná nebo úspěšná je.

Slabost pro exotické muže

Nepomohla si však ani s otcem druhého dítěte, který je sice Čech, ale klidně by se mohl vydávat za Španěla nebo Itala. Michal Hrdlička rozhodně jako klasický český kluk nevypadá. I ten ale krásnou blondýnku podváděl a Lucie se s ním rozešla. O dceru Lindu se pár nehádal a mají ji ve střídavé péči.

Jestli je nebo není Lucie ve vztahu spokojená, nejspíš brzy poznáme. Fotky na sociálních sítích z prázdninového cestování ji jistě prozradí. Pak je ale otázka, zda na nich už nebude s nějakým novým snědým krasavcem, kterého jí dohodil právě kolega Koranteng.

Ten sám je sice exotický dost, ale také šťastně zadaný. Už několikrát se on i Lucie nechali slyšet, že mezi nimi nikdy nic kromě přátelství nebylo. Po těch letech působí spíš jako unikátní úkaz toho, jak přátelství bez intrik a pomlouvání může vypadat a fungovat, no a to i v českém showbyznysu.

Na video, kde si ze sebe umí Lucie udělat legraci, se podívejte ve videu!

Zdroj: Youtube