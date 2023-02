Lucie Borhyová o svatbě s mladším partnerem: Půjde před oltář?

Zdroj: Martin Hykl / CNC / Profimedia

Lucie Borhyová je už sedm let šťastně zadaná s partnerem Michalem Smečkou, o svém vztahu ale moderátorka mluví málokdy a soukromí si chrání jako oko v hlavě. Po dlouhé době ale udělala blonďatá kráska výjimku a rozpovídala se, zda si svého přítele hodlá konečně vzít.

Lucie Borhyová a Michal Smečka se společně na veřejnosti objevují málokdy a ani na sociálních sítích dvojice nesdílí s fanoušky momentky z jejich společného soužití.

Své soukromí si totiž hvězda Televizních novin na TV Nova bedlivě střeží. O svém o jedenáct let mladším partnerovi, právníkovi Michalu Smečkovi, se Borhyová většinou odmítá bavit, v rozhovoru pro Blesk ale byla kráska překvapivě výřečná.

Borhyové a Smečka spolu nějaký čas udržovali vztah na dálku a pendlovali mezi Brnem a Prahou. Hrdličky ale už nějaký čas sdílí společnou domácnost, jak se pochlubila Lucie. "Rozhodně to není vztah na dálku, protože bydlíme společně v Praze a do Brna jezdíme s partnerem za jeho rodinou," ​vysvětlila moderátorka. Dvojnásobná maminka poté prozradila, zda do toho s přítelem konečně praští.

Vždy se dá něco posouvat

Lucie Borhyová má z předchozích vztahů syna Lucase, jehož otcem je řecký podnikatel Nico Papadakis a dceru Lindu s moderátorem Michalem Hrdličkou. Ani jednoho z osudových mužů si ale hvězda Novy nevzala.

Není divu, že v posledních letech Borhyovou fanoušci zahrnují otázkami, zda je Smečka konečně ten pravý, kdo ji dovede k oltáři. Lucie se ale do veselky zatím evidentně nehrne.

"Otázka je, kam vztah posunout. Vždy se dá něco posouvat, ale já jsem spokojená, jak to je, a nechci to zakřiknout. Zatím nepočítám s žádným posunem, myslím, že nám to takhle vyhovuje," odpověděla na dotaz výše zmíněného webu, zda už není nejvyšší čas vztah se Smečkou posvětit manželským slibem. Necháme se tedy překvapit, zda se pohledný právník rozhodne po sedmi letech Lucii požádat o ruku. Zatím se totiž na její ruce zásnubní prsten neblýská.

Borhyová se nedávno vrátila z hor, kde byla se svým partnerem Smečkou