Lucie Borhyová měla v životě na muže smůlu: Jeden ji opustil před narozením syna

Zdroj: Profimedia

Krásná moderátorka Lucie Borhyová je ve svém osobním životě momentálně neuvěřitelně šťastná a má po svém boku milujícího partnera. Byly ale doby, kdy se jí v lásce lepila spíše smůla na paty. Své srdce v minulosti otevřela několika mužům, takřka vždy ale tvrdě narazila.

Stálice televize Nova a zřejmě nejznámějších a nejkrásnější česká moderátorka Lucie Borhyová má již od úplných začátků své kariéry tisíce obdivovatelů, kteří by dali cokoliv za to, aby s krásnou blondýnkou mohli jít alespoň na večeři. Je proto až k nevíře, jak velkou smůlu Lucie Borhyová ve svých předchozích vztazích měla. Přestože je v současné době šťastně zadaná s právníkem Michalem Smečkou, zažila v minulosti několik okamžiků, kdy ji láska pořádně potrápila.

Vztah Lucie Borhyové a Alana Babického vydržel 9 let. Zdroj: Profimedia

Místo svatebních zvonů smutný konec

První velkou láskou Lucie Borhyové byl podle Blesku profesionální golfista Alan Babický, se kterým moderátorka tvořila pár devět let. Fanoušci krásné dvojice už takřka slyšeli znít svatební zvony, pak ale přišel zvrat. Na první pohled ideální vztah totiž najednou zčistajasna skončil. Spekulovalo se o tom, že za náhlým rozchodem stála nevěra ze strany Babického, ten ale podobné domněnky vyvracel.

Nějakou dobu od rozchodu se začala Lucie Borhyová stýkat s hokejistou Jaromírem Jágrem. Podle paparazzi snímků, které se tehdy podařilo novinářům pořídit, se zdálo, že k sobě dvojice hoří velkým citem. Ani tento krátký románek ale neměl šťastný konec. Vlastně skončil stejně rychle, jako začal.

Otec jejího syna ji opustil ještě před porodem

Když se ale Lucie Borhyová v Řecku seznámila s řeckým podnikatelem Nicem Papadakisem, vypadalo to, že konečně trefila do černého. Ve chvíli, kdy pak moderátorka oznámila, že je těhotná a s partnerem se dočkají společného potomka, nikdy nepochyboval o tom, že tahle láska zkrátka vydrží. Vidina svatby a společného života se ale Lucii Borhyové rozplynula ve chvíli, kdy ji její Nico ještě před narozením syna opustil. Následně podle Blesku dlouho o ni ani o jejich společného syna Lucase nejevil zájem.

Konec vztahu s řeckým podnikatelem byl pro moderátorku velmi těžký.Zdroj: Profimedia

Po ráně pod pás a obrovském zklamání byla Borhyová několik let sama a do nových vztahů se nijak nehrnula. A to až do chvíle, kdy ji uhranul mladší moderátor Michal Hrdlička. Do něj se blondýnka i přes věkový rozdíl bláznivě zamilovala, a dokonce spolu dvojice přivedla na svět dceru Lindu. Ani tentokrát se ale nedostavil šťastný konec a po třech letech byl vztah minulostí.

Poslední čtyři roky patří srdce moderátorky právníkovi Michalu Smečkovi, vedle kterého půvabná blondýnka září štěstím. Našla snad po všem neúspěších toho pravého?