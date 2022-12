Lucie Borhyová v novém klipu božsky zpívá: Pověsí moderování na hřebík?

Zdroj: Profimedia

Tohle od moderátorky Lucie Borhyové nikdo nečekal. Půvabná blondýnka se vrhla na kariéru zpěvačky. Nedávno nazpívala vánoční píseň Splněná přání, která navodí sváteční náladu snad u každého.

Vztah k hudbě

Blonďatá kráska se nikdy netajila blízkým vztahem k Haně Zagorové a Štefanu Margitovi. Právě s nimi si už v minulosti zazpívala. S operním pěvcem to byla píseň Ave Maria při moderování Slavíků, se zpěvačkou písnička Gvendolína, která zazněla v show na Nově. Margita Lucii za její píseň pochválil, prozradil, že mu dokonce připomíná jeho zesnulou manželku. "Moc hezké, strašně příjemný hlas, krásný klid a krásná písnička. Lucka se tomu hodně věnovala. Já jsem byl v té době v Americe, hodně jsme si kvůli tomu telefonovali a diskutovali o tom. A představte si, jsou tam dvě místa, kde mi připomíná Hanku. Takový ten výraz, který Hanka měla, když nezpívala, ale jenom něco řekla. A to tam má dvakrát Lucka. Ta mi potom povídala, že jí to ani nemám říkat, že je z toho úplně hotová."

Změna profese?

Fanoušci moderátorky se ovšem nemusí bát toho, že by moderování pověsila na hřebík a začala se věnovat zpěvu. Podle Lucie se jednalo o ojedinělou píseň. „Mluvit o CD je hodně předčasné, přestože se lidi ptají, jestli a kdy budou další písně. Myslím, že zůstanu u té jedné vánoční písničky. I když, jak se říká, nikdy neříkej nikdy. Ráda bych ale, abychom lidem zpříjemnili vánoční svátky a přinesli do jejich domovů tolik potřebou pohodu a klid, které nám momentálně chybí,“ upřesnila. Domácnost Lucie i tak hudbou žije nadále. „Linduška chodí na klavír, Lucas stepuje a skládá si hudbu,“ prozradila pro iDNES o svých nadaných dětech.

Zdroj: Youtube