Lucie Borhyová: Je Smečka konečně ten pravý? Hvězda Novy ukázala fotku své lásky

Lucie Borhyová si chrání své soukromí, a tak se ve společnosti svého přítele Michaela Smečky ukazuje jen zřídka. O to více fanoušky potěšilo společné selfie dvojice, které sdílela moderátorka na svém Instagramu.

Lucie Borhyová v minulosti neměla na muže příliš štěstí. S Řeckým podnikatelem Nikem Papadakisem bylo ze začátku vše zalité sluncem a dokonce pomýšlela na svatbu. Borhyová s bohatým Řekem otěhotněla, jenže temperamentní Niko hvězdu TV Nova opustil ještě před porodem syna Lucase!

Výhrou nebyl ale bohužel ani další vztah moderátorky. S Michalem Hrdličkou se seznámila na Nově a s mladším kolegou si zamilovaná Borhyová pořídila po krátké známosti druhé dítě. Po narození dcery Lindy ale začal Hrdlička couvat a ze vztahu nakonec utekl. Paradoxně ale nezůstal dlouho sám, v jednom z pražských barů ulovil tenisovou šampionku Karolínu Plíškovou, se kterou se před třemi lety oženil.

Dvojnásobná maminka ale ani po velikém zklamání v lásce nepřestala hledat toho pravého a jak to vypadá, nejspíš ho skutečně našla. Jenže i tady má happyend lehký háček.

Lucie Borhyová s Michaelem Smečkou tvoří pár čtvtrým rokem

Lucie Borhyová je s Michaelem Smečkou od roku 2017. Partnery spojuje nejen jejich vztah, ale také společný byznys, který rozjeli před několika lety.

Smečka je o jedenáct let mladší a na rozdíl od moderátorky nemá vlastní děti. To by mohl být do budoucna problém, Borhyová se totiž do dalšího těhotenství zrovna dvakrát nežene a navíc věk jí to možná už brzy ani nedovolí.

Borhyová ale s přítelem tento drobný zádrhel zatím neřeší a užívají si společných chvilek, které si bezpečně střeží před zraky zvědavých fanoušků. Po dlouhé době ale udělala Lucie výjimku a s fotkou přítele se pochlubila na sociální síti.

Borhyová schovala Smečku pod respirátor

Moderátorka se sice pochlubila společnou fotografií s přítelem, oba byli ale zahaleni pod respirátorem, takže jim prakticky nešlo vidět do tváří.

Partneři si navíc nasadili černé brýle, aby byli skutečně inkognito, což se jim vydařilo. I tak ale jejich snímek vzbudil nadšení. "Ať se vám klape! A snad tentokrát to je ta pravdivá láska," píše Borhyové například jedna ze sledujících.

Maskování ale naopak některé fanynky zmátlo a ptaly se, kdo že tajemný muž po boku Lucie. "Proč masky, za koho se stydíte?" našlo se i pár rýpálků.

Borhyová je zkrátka po minulých zkušenostech na své soukromí z pochopitelných důvodů opatrná a nejspíš to tak zůstane i do budoucna. Zvědaví fanoušci se tak budou muset smířit s informacemi, které poskytne sama moderátorka.