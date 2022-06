Zamilovaná Lucie Borhyová jen září, nebrání se dalšímu miminku

Zdroj: Profimedia

Úspěšná moderátorka nedávno oslavila své čtyřicáté čtvrté narozeniny, její partner si pro ni připravil pořádné překvapení. V Praze ji posadil do auta a než nedojeli do cíle, neřekl jí kam jejich cesta vede. Překvapená Lucie se ocitla až v Budapešti.

Muž z Brna

„Měla jsem narozeniny a tohle byl jeden z dárečků. Cíl cesty měl být překvapením. Jeli jsme autem a já odhadovala, kam až bychom mohli dojet. A tak jsme přes Brno mířili na Bratislavu a ještě dál,“ popsala nestárnoucí moderátorka. „Silnice byly dost ucpané, stáli jsme v kolonách, a tak jsme do cíle, do Budapešti, dojeli až po devíti hodinách.“ Jejím únoscem byl Martin Smečka, muž se kterým Lucie už několik let randí, i přes téměř desetiletý věkový rozdíl je pár velmi stabilní. Zamilované hrdličky navíc od sebe dělí více než dvě stovky kilometrů, za Martinem jezdí Lucie až do Brna.

Myslí na další dítě

Ani věkový rozdíl a vzdálenost Lucii nebrání ve snění o dalším miminku, otevřeně přiznává, že by se mateřským povinnostem nebránila. „Není to tak, že bych nad tím přemýšlela nebo něco plánovala. Nechávám to tak otevřené, co mi ještě život přinese. Já jsem to tak vždycky měla, proto pokračuji v tomto duchu, ale umím si představit ještě jedno mimčo mít a celé si to znovu zažít,“ zasnila se v rozhovor pro Expres moderátorka. Tato informace určitě potěšila jejího přítele Martina, který je zatím bezdětný.

Moderátorka Televizních novin má z přechozích vztahů děti dvě. Syna Luca a dceru Lindu. Právě od svých dětí dostala ty nejhezčí dárky. „Letos jsem od Lukýska dostala kabelku a od Lindušky krásného motýlka. Dá se do něj svíčka a motýlek pak krásně svítí a bliká,“ zářila radostí. „A Linduška mě ještě podarovala takovou čelenkou s kytičkami. Byla by nejradši, kdybych ji nosila pořád, a je smutná, že ji nemám na hlavě i ve zprávách. Takže doufám, že mi to někdy někdo povolí, abych jí udělala radost,“ pronesla své přání směrem ke kostymérkám TV Nova.