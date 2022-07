Lucie Borhyová se vystavuje u bazénu: I po čtyřicítce vypadá skvěle

Zdroj: Profimedia

Lucii Borhyovou známe všichni z hlavních zpráv, kde nosí slušivé kostýmky. Když se ale hvězdná moderátorka svlékne do plavek, nejen pánům se zatajuje dech. Dvojnásobná maminka se vydala před pár dny na dovolenou do Španělska, odkud svým příznivcům nahrává pořádně žhavé fotky.

Lucie Borhyová za rok oslaví 45. narozeniny, tento věk by ale krásné blondýnce hádal málokdo. Dvojnásobná maminka má nejspíš elixír věčného mládí, jelikož pár let před padesátkou strčí do kapsy i o generace mladší ženy.

Své vypracované tělo předvedla Borhyová u bazénu ve Španělsku, kde si již několik dní užívá zaslouženého klidu a čerpá energii na pracovní projekty, které ji po návratu čekají.

"Ach ach, miluju to. Me Gusta," napsala moderátorka k sexy snímku v plavkách a ihned v komentářích sklidila desítky pochval.

Nová role zpěvačky

Po příjezdu zpátky domů čeká Lucii Borhyovou spousta práce. Kromě moderování Televizních novin a dalších akcí, se rozhodla přijmout životní výzvu.

Lucie plánuje natočit vlastní vánoční píseň, kterou pro ni napsal zpěvák a skladatel Michal Kindl.

Fanoušci se tak brzy dočkají Borhyové ve zcela nové roli zpěvačky. Jak se skladba moderátorce povede, uvidí diváci již za pár měsíců.

Lucie Borhyová ví, jak upoutat pozornost fanoušků