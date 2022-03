Hazardovala? Borhyová po úraze nevyhledala lékaře, počkala, až bolest přejde

Zdroj: Profimedia

Oko nejednoho pozorného diváka zaznamenalo zranění moderátorky televizních novin Lucie Borhyové. Na ruce měla i při moderování viditelnou náplast. Zranění si přivodila sama, a to v kuchyni. Popálenina naštěstí nebyla velká, a tak se obešla bez lékařské pomoci.

Zranění v kuchyni

Moderátorka prozradila, jak ke kurióznímu zranění došlo: "Spálila jsem se. Vařila jsem vajíčka a dala tam trošku víc vody, takže jak ta voda vřela, začala vytékat na sporák. Hned jsem to začala utírat. (…) Jenže jak jsem vzala ten kastrol a chtěla trochu té vody odlít, bohužel jsem si tu vodu nalila na zápěstí," řekla pro časopis Sedmička. Ošetřit se zvládla sama, v lékárně si koupila náplasti, které v sobě mají tekutinu určenou přímo na popáleniny. Svěřila se, že ji trápily i nepříjemné bolesti, od kterých jí pomohly až náplasti: "Hlavně zabrání tomu, aby to bolelo, takže už to nebolí. Já jsem to totiž sice dvacet minut ledovala pod studenou vodou, ale pak se mi tam začaly dělat puchýře," dodala.

Profesionálka každým coulem

To, že je Borhyová opravdu skvělá moderátorka potvrzuje i to, že na sobě nenechala nic znát. Jako vždy s úsměvem moderovala se svým kolegou Reyem Korantengem zprávy bez jediného zaváhání. Slavná moderátorská dvojice moderuje Televizní noviny na TV Nova už od roku 1999. Borhyová během let zmizela z televizních obrazovek jen na pár měsíců, a to vždy v době, kdy byla těhotná. Nova jí přinesla mimo popularitu i otce jejího druhého dítěte, dcery Lily, Michala Hrdličku, který moderoval Sportovní noviny. Vztah jim ovšem nevydržel a záhy skončil Hrdlička i na Nově, zatímco Borhyová je jednou z jejich nejvýraznějších tváří. Moderátorka pravidelně vystupuje v pořadech TV Nova jako je například show Tvoje tvář má známý hlas, nedávno si zahrála i v Ordinaci v růžové zahradě.