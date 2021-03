Lucie Borhyová a skrývání partnera: Šokující důvody jejího tajnůstkaření

Lucie Borhyová si soukromí střeží. Není ani divu. Jakmile svého partnera v minulosti odhalila, vztah velmi brzy skončil. S o deset let mladším podnikatelem Michalem Smečkou je ale zdá se šťastná. Po jeho boku je "vídána" už od roku 2017. Tak snad jí to tentokrát vydrží.

Populární moderátorka navštěvuje oficiální akce převážně sama nebo s kolegou Reyem Korantengem. Michala Smečku zkrátka nechávala doma, i když všichni ví, že už je s ním pět let.

„Žijeme spolu v jedné domácnosti, ale už je to tak dlouho, že mi nepřišlo zajímavé o tom mluvit,“ uvedla již dříve pro Blesk Borhyová. Nyní je jejich vztah tak daleko, že už se rozhodla ho sama ukázat.

„Maskovaní,“ napsala ke snímku na Instagramu, kde mají oba respirátory a tmavé sluneční brýle. Oběma tedy vidíte maximálně nos. Moderátorka evidentně stojí o to, aby jí vztah vydržel. Ví totiž, že když partnera v minulosti odhalila, vztah zkrachoval.

Se Smečkou je konečně šťastná

V roce 2008 se dala dohromady s řeckým podnikatelem Nikosem Papadakisem. Záhy však zjistila, že to není ten pravý. To už ale bylo pozdě, jelikož čekala malého Lucase, kterému je dnes třináct let.

Byla na něj ovšem sama, jelikož Nikos ji opustil ještě jako těhotnou. „Vyslechla jsem věci, které jsou pro ženu v jiném stavu úplně nejhorší. Namlouvala jsem si, že vše je krásné. Jsem optimistka a věřím v dobré zítřky,“ řekla Borhyová dle Blesku krátce po rozchodu.

„Chcete s partnerem sdílet ty krásné okamžiky, kdy se dítě usměje, kdy promluví, a když udělá první krok,“ posteskla si. Brzy však potkala o deset let mladšího Michala Hrdličku.

Hrdlička ji podváděl, kde mohl

S Hrdličkou se jim narodila dcera Linda. Výrazně mladší Hrdlička byl ale nevybouřený a podle toho jejich vztah vypadal. Bývalý sportovní komentátor a zbohatlický synek si často užíval bokem.

„Lucie dlouho nic netušila, ale pomalu si dávala dohromady střípky. Nedávno se měla dozvědět o nějaké servírce, se kterou ji měl podvádět. To už nevydýchala,“ napsal v době krachu jejich vztahu Expres. Dnes už má Lucie vyrovnaný vztah s Michalem Smečkou a doufá, že jim to ještě nějaký ten pátek vydrží.