Sexy Lucie Borhyová: Po dvou dětech má neuvěřitelnou figuru, důkaz v galerii!

Lucii Borhyovou můžete téměř každý večer vídat jako seriózní ženu po boku Reye Korantenga při uvádění večerních televzních novin. Pokud se ale podíváte na její Instagram, uvidíte spoustu krásných a svůdných fotek, kde maminka dvou dětí pózuje. A nutno podotknout, že je na ni krásný pohled, ať už je v plavkách nebo v sexy šatičkách.

Jedna z našich nejoblíbenějších moderátorek Lucie Borhyová má i po porodu dvou dětí dokonalou postavu, kterou se nestydí ani po čtyřicítce ukázat. Léto si užívá plnými doušky a o svých výletech či dovolených informuje fanoušky na Instagramu.

Pokud tedy chcete vidět sexy blondýnku v plavkách, rozhodně se tam podívejte. Na spoustě fotek Lucie provokuje v bikinách či minimalistických outfitech. Léto prostě miluje a u moře by mohla být pořád.

„Určitě jsem musela žít v minulém životě někde u moře, jinak si svoje pocity, když jsem u něj, nedokážu vysvětlit,“ prozradila Borhyová Blesku. Čerpá z něj totiž sílu a energii.

Dokonalé přírodní poprsí

Do karet jí samozřejmě nahrává její dokonalé, velké a pevné poprsí, které nejen že na fotkách vypadá skvěle, ale navíc zdvihá tep každému muži. Lucie totiž jako usedlá maminka od dvou ratolestní rozhodně nevypadá.

Na to, že má dvanáctiletého syna Lucase a šestiletou Lindu, by jí postavu mohla závidět nejedna dvacítka. Navíc se o děti stará sama, ani s jedním z tatínků totiž nežije, musí se tedy ohánět, aby jim mohla zapezpečit vše, co potřebují.

Syna má moderátorka s řeckým podnikatelem Nicem Papadakisem a dceru s moderátorem Michalem Hrdličkou. Ani s jedním z mužů jí sice vztah nevyšel, ale jak říká, o děti se starají příkladně.

Velmi dbá na své soukromí

O soukromí téhle sexbomby se toho příliš neví. Dává si pozor, aby se nic nedostalo na veřejnost a snaží se žít nenápadně a nepoutat na sebe pozornost. Ani své děti veřejně nevystavuje. Na sociální sítě je fotí vždy zezadu nebo tak, aby jim nebyl vidět obličej.

Musíme si tak vystačit pouze s pohledem na moderátorku, který je však úchvatný. Všichni milují její obrovský úsměv, který se stal jakýmsi jejím poznávacím znamením. Stejně tak jako čokoládový partner z televizních novin Rey Koranteng, po jehož boku působí už pěknou řádku let.

Mnoho lidí si dokonce myslí, že jsou partnery i v osobním životě. To prý ale nejsou a nikdy nebudou. Neklapalo by jim to. Na tom se oba shodnou.

Na nejvtipnější přeřeky Lucie a Reye se podívejte ve videu!

Zdroj: Youtube