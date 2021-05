Anička Slováčková má důvod k radosti: Milenku otce Gelemovou nikdy nemusela!

Cesty Felixe Slováčka Lucie Gelemové se po sedmi letech definitivně rozešly, pro více lidí je ale tato zpráva důvodem k radosti. Nadšení z rozchodu neskrývá oficiální manželka hudebníka Dagmar Patrasová a ani její dcera Anička, která otcovu milenku nikdy nepřijala!

Lucie Gelemová oznámila na svém Instagramu rozchod s Felixem Slováčkem a označila právoplatnou manželku hudebníka, Dagmar Patrasovou.

"Pomluv, intrik a mnoho zlého stran od jeho současné manželky, jsem si v tomto vztahu užila až dost. Patrasová mi navíc mimo jiné od roku 2015 zasahuje i do soukromí, a to zasíláním výhrůžných a vulgárních SMS, které často evidentně nepíše za střízliva… Dlouhou dobu jsem naivně věřila ve změnu a pravdu. Nestalo se tak a já volím jinou cestu, kdy Felix zůstává navždy součástí mého života, nyní však ve vztahu přátelském," napsala mimo jiné Gelemová ve svém vyjádření.

Na to Dagmar Patrasová pohotově zareagovala a své sokyni v lásce vzkázala, aby si našla jiného sponzora. Osudové ženy Felixe Slováčka se neshodnou ani na tom, kde bude jejich objekt zájmu po rozchodu bydlet. Zatímco jeho manželka tvrdí, že bude u ní doma, Gelemová je přesvědčená, že se hudebník odstěhuje ke svému synovi Felixovi juniorovi.

Děti nemohly Slováčkovu milenku Gelemovou vystát!

Dagmar Patrasová si neodpustila jedinou příležitost se k milence svého muže vyjádřit a nenechala na ní nit suchou. "Ona lže. Její fantazie je velká. Nechci jí věnovat svůj čas, nestojí mi za to, ostatně všechno se dá vyrobit a dokázat. Asi má nějaký důvod kolem sebe teď kopat. Snad si najde sponzora, její prohlášení podstoupím právníkům," nebrala si zpěvačka s Gelemovou servítky a dodala, že Lucii šlo pouze o peníze a kariéru!

Patrasová doplnila, že jelikož má se svým mužem bezpodílové spoluvlastnictví, jejich vztah z půlky sponzorovala ze své kapsy! "To se za šest a půl roku nedá ani spočítat. Ona celou dobu nepracovala, stálo mě to hodně. Navíc usilovala o dítě, Felix ale není hloupý," řekla Expresu.

Problém s Gelemovou prý nemá jen manželka Slováčka, ale také jeho dvě děti. "Felix a Anička ji nemohli vystát, první tři roky manželovi vztah rozmlouvali a pak to vzdali. Syn Felix mi dneska napsal: "No tak hurá!" Oni to přivítají, odmítli se s ní jakkoliv setkat, manžel je chtěl dát dohromady, ale oba řekli ne," osvětlila Patrasová rodinné vztahy.

Anička Slováčková: "Kam táta půjde, je čistě na něm."

Když si Felix Slováček před sedmi lety našel milenku, nebyla z toho jeho dcera Anička nadšená. "Já nechci nikoho urážet, ale neznám tu paní. Nepotřebuji ji ani znát a to mi k životu stačí. Samozřejmě bych byla radši, kdyby to byl někdo jinej, ale nechci dělat zlo a kazit si karmu," prohlásila tehdy.

Gelemová také nezastírala, že s dcerou svého partnera má vztahy na bodu mrazu. "Mohu říct, že jsem učinila několik pokusů o sblížení. Ty se ale bohužel nesetkaly s žádnou pozitivní odezvou. A tak se přiznám, že o to už ani nestojím," okomentovala situaci.

Anička Slováčková proto z pochopitelných důvodů ráda, že milenecký vztah jejího otce s Gelemovou skončil. "Dál už se k tomu nechci vyjadřovat, je to jejich věc, ať si to vyřeší spolu. Pro mě je hlavní, ať je táta šťastný a zdravý," řekla na soutěži Cewe Fotokniha roku 2021.

O tom, že by měl její otec bydlet u jejího bratra Felixe, prý taky nic neví. "Jestli bude zpátky doma, nebo jinde, nebo u někoho z nás, nebo u nějakého úplně jiného člověka, to záleží čistě na něm," objasnila dcera Slováčka na soutěži Cewe Fotokniha roku 2021.

Slováček má na rozmyšlení ještě čas, jelikož je aktuálně kvůli kšeftu v Jerevanu a celou situaci bude řešit, až po návratu.