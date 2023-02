Tohle Dáda nedá: Gelemová přiznala, že je stále v kontaktu s Felixem Slováčkem

Zdroj: Profimedia

Lucie Gelemová je známá především jako bývalá milenka saxofonisty Felixe Slováčka. Nyní prozradila, jak na vztah vzpomíná a jaké bylo chodit se slavným muzikantem.

Během nedávného rozhovoru pro kafe.cz Lucie Gelemová prozradila, že Silvestr je pro ni ještě víc výjimečný den než pro ostatní - má totiž narozeniny! Ten poslední byl dokonce extra speciální - loni jí bylo 40 let. Kulatiny oslavila ve velkém stylu. "Loni to bylo dokonce kulaté jubileum 40 let, takže vše proběhlo v pohodě," svěřila se.

Ale i když slaví ráda, byly doby, kdy byla Lucie Gelemová terčem neustálé negativity a falešných obvinění. Dlouhých sedm let jejího vztahu s Felixem Slováčkem o ní lidé psali a šířili lži a snažili se ji potopit. Těžko se s jejich láskou smiřovala především Felixova manželka Dáda Patrasová, která na umělkyni nenechala nit suchou a nikdy nevynechala přílěžitost o ní negativně mluvit v médiích. Gelemová se však nenávistí nenechala pohltit. "Kdybych měla jinou povahu a chtěla reagovat na každý takový lživý výrok, tak bych nic jiného nedělala," vysvětlila. "Pocity psychického utrpení jsou nepřenosné."

Felixe jsem milovala, říká Gelemová

Navzdory těžkostem, které po boku nejznámějšího českého saxofonisty prožila, Lucie Gelemová na sedmileté partnerství s Felixem stále vzpomíná s láskou. "Felixe jsem měla hluboce ráda, milovala jej. Za mnohé jsem mu vděčná ," řekla. „Náš sedmiletý partnerský vztah byl pro mne velmi důležitým životním mezníkem, stejně jako mé manželství s Guyem Gelemem (izraelský hudebník a skladatel)“

Lucie přiznala, že jak za Felixe, tak za svého bývalého manžela je osudu vděčná. "Obou svých bývalých partnerů si i přes některé prvky jejich jednání vážím a jsem s oběma v přátelském kontaktu," řekla.

Nezaujatý pozorovatel tak musí uznat, že Lucie Gelemová je nakonec žena s poměrně velkou grácií a vnitřní silou. Těžká životní období zvládla s nebývale pozitivním přístupem a na minulé vztahy, které musely být zvlášť na svých koncích plné těžkých okamžiků, se dívá s vděčností, a to i přes problémy, kterým především ve vztahu s Felixem čelila.