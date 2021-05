Rozchod Gelemové a Slováčka: Snůška lží, polopravd a... milostný trojúhelník?

Rozchod Felixe Slováčka a jeho o téměř čtyřicet let mladší milenky Lucie Gelemové plní všechny přední strany bulvárních plátků a není divu. Hudebník měl totiž s manželkou Dagmar Patrasovou a partnerkou Lucií velice netradiční vztah a postupně se odkrývají další pikantnosti milostného trojúhelníku.

Lucie Gelemová a Felix Slováček tvořili pár sedm let, jejich vztah ale nebyl zrovna příkladný. Hudebník se nikdy nedokázal odpoutat od své manželky Dagmar Patrasové a odmítal se rozvést.

Že žil Slováček tak trochu dvojí život dokazují i slova jeho ženy, se kterou prý udržoval vztah, a to po celou dobu, co oficiálně randil s Lucií Gelemovou.

"Chodí sem domů, protože je tu doma, my jsme přátelé, někdy i víc než přátelé. Máme společné děti, zájmy, majetek, a když mu je nejhůř, přijde za mnou, tak jako teď. Měl vysoký tlak, tak jsem ho vezla do nemocnice, ona to vůbec nevěděla. Něco ho rozčílilo, pár hodin nato se mu zvýšil tlak, přijela naštěstí dcera, tak jsme ho spolu naložily do auta a vezly jsme ho do nemocnice. Dali mu léky, tlak je v pořádku a týden nato odjel do Jerevanu," popsala Patrasová Expresu. Její slova později potvrdil i rodinný přítel!

Slováček rozchod zatloukal, Gelemová chtěla dítě a svatbu

O rozchodu Felixe Slováčka a Lucie Gelemová si šuškali i vrabci na střeše již před několika týdny, tehdy ale hudebník informaci rázně popřel.

"Že jsme se rozešli? O tom zatím nic nevím. Jsme spolu," tvrdil redaktorům Extra.cz Slováček v půlce dubna a velice se prý zajímal o to, jak se zpráva dostala ven.

"Lucie chtěla od počátku dítě a rozvod, ale Felixovi status quo vyhovoval. Mohl se chlubit mladičkou přítelkyní, což bylo něco pro jeho ego, ale stát se na stará kolena tátou nebo projít bolestným rozdělováním majetku, z něhož by mu zbyla sotva půlka, to vůbec netoužil. Navíc jestli je pravda to, co říkala jeho manželka Dáda, pořád vyžadoval plnění manželských povinností, tak to vážně nebylo úplně idylické ani na jedné straně," sdělil stejnému webu zdroj z blízkosti manželů.

Gelemová už údajně žije delší dobu na jihu Čech

I když Slováček s Gelemovou rozchod zapírali, ve skutečnosti k němu mělo dojít déle než před měsícem. "Lucie teď žije zpátky na jihu Čech, do Prahy přijela jen na pár dnů, sbalila si věci z bytu a odjela. A on tam chodí přespávat. Jinak spolu už nejsou," tvrdí zdroj z okolí Gelemové.

Sama Gelemová ovšem tuto informaci popřela. Lži a polopravdy se kolem rozchodu slavného páru kupí, každá ze stran má totiž svou verzi příběhu a neshodnou se ani na tom, kde bude skladatel bydlet! Zatímco Dagmar Patrasová říká, že manžel zůstane u ní, Slováček zase tvrdí, že se na stěhování dohodl se synem Felixem Juniorem, který ale prý o ničem neví. Celá kauza tak působí čím dál více komickým dojmem.

Patrasová přiznává, že její muže nejspíš lhal všem. "O rozchodu mi tvrdil něco už před časem. Povídal, že už jí má plné zuby, ale už je mi to nějak jedno. Podle mě lhal nám oběma," okomentovala dění posledních dní.

Takto se Gelemová se na Instagramu vyjádřila k rozchodu.