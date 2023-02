Jak to bylo? Lucie Gelemová pravdivě popsala, co cítila k Felixi Slováčkovi

Zdroj: Koláž Šíp

Výtvarnice Lucie Gelemová nejvíce proslula svým vztahem se saxofonistou Felixem Slováčkem. A nyní, dostatečně dlouho po jejich rozchodu, se konečně vyjádřila, co k manželovi Dády Patrasové doopravdy cítila.

Už je to skoro dva roky, co se Felix Slováček a Lucie Gelemová za poměrně dramatických okolností rozešli. Felix totiž veřejně pranýřoval Gelemovou poté, co Lucii vyfotografovali po boku jistého movitého muže, jak s ním vchází do hotelu, kde ti dva také strávili noc. Nepříjemnou skutečnosti Felixova mužská ješitnost neustála, a tak se nakonec cesty nesourodého páru rozešly.

Gelemová se svým uměním sklízí úspěchy

Kdo by ale čekal, že to Lucii Gelemovou uvrhlo do etapy nekonečných problémů, dost by se pletl. Má se totiž překvapivě dobře. „Nemohu si stěžovat, i když vždy může být lépe a stále je co zlepšovat,“ svěřila se v rozhvoru pro kafe.cz. „Za poslední dobu mám za sebou zdařilé výstavy. Před dvěma lety jsem v Obecním domě vystavovala sérii portrétů českých politiků ku příležitosti voleb do senátu. Vernisáž proběhla za přítomnosti řady známých osobností a významně se podílel ještě Felix.“

Ve vystavování své tvorby umělkyně i nadále pokračuje. „Minulý rok v květnu jsem opět vystavovala v Obecním domě. Tentokrát převážně grafiky společně s výtvarným dílem zesnulého Vladimíra Komárka. Což je pro mne jakožto výtvarnici velká čest,“ řekla. „Výstava měla název Dialog seznámení. V budoucnu na ni plánujeme se spolkem Ars Magna 21 navázat mimo Prahu.“

Upřímná slova o vztahu se Slováčkem

A přestože už ji s Felixem Slováčkem vlastně nic nespojuje, Gelemová promluvila i o tom, jak vlastně jejich partnerský vztah brala. A její slova mohou být pro mnoho lidí překvapivá. I s odstupem času má totiž pro svého bývalého partnera jen slova chvály. „Felixe jsem měla hluboce ráda, milovala jej. Za mnohé jsem mu vděčná. Náš sedmiletý partnerský vztah byl pro mne velmi důležitým životním mezníkem,“ prozradila Lucie.