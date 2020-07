Lucie Kovaříková promluvila o milenci: "Je to vážné," říká dcera Gotta

Doprava a logistika - Jeřábník 40 000 Kč

Jste časově flexibilní, samostatný a zodpovědný? Vlastníte ŘP sk. C a hledáte zaměstnání v Ústeckém kraji? Výborně! Ozvěte se nám a staňte se našim novým autojeřábíkem. Vaše dosavadní praxe je pro nás i pro Vás obrovskou výhodou. Obsluha moderních jeřábů značky Liebherr základní údržba svěřené techniky Co můžeš očekávat na oplátku Ty od nás? Zázemí ve stabilní české společnosti s perspektivou zajištěné budoucnosti možnosti získání nových znalostí a kariérní růst , školení zaměstnanců práci na moderních jeřábech od 30 do 45t výborné platové ohodnocení , benefity formou stravenek , příspěvek na dojíždění, případně služební vůz …..a mnoho dalších benefitů na Vás čeká v naší společnosti.