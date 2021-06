Lucie Hunčárová a Emanuel Ridi: Velká láska skončila totálním fiaskem

Lucie Hunčárová zahořela láskou během natáčení Stardance k hvězdnému kuchaři Emanuelovi Ridim, jejich láska však neměla happyend. Tanečnice ale po rozchodu našla novou lásku a nyní se chystá před oltář!

Emanuel Ridi a Lucie Hunčárová se seznámili při natáčení soutěžního pořadu Stardance. Dvojice spolu trávila tolik času, až mezi nim přeskočila jiskra.

Hunčárová kvůli slavnému kuchaři opustila svého přítele Jana Ondera, se kterým žila osm let. "To má asi hodně důvodů. Intenzita tréninků, trávíte spolu spoustu času, navíc ten půlrok prostě kopete za jeden tým. Je to dřina, pak následují samozřejmě i velmi silné emoce. Postupně se jako by narušuje určitá intimní zóna, ale ne každému přeskočí jiskra. Myslím, že k tomu, aby se tam dal někdo dohromady, musí být podmínky. Musí zafungovat nějaká chemie, jako v našem případě. Prostě to souvisí s vaší životní situací a s tím, co prožíváte. Kdybych byla v životě spokojená, tak by se to nestalo," vysvětlila tehdy tanečnice, proč partnera opustila.

"Je upřímný, má jemnou duši. Rozumí mi, naslouchá, je toho spousta. Můžu s ním konzultovat důležité věci a jsem si jistá, že mi vždycky poradí s určitým nadhledem, má zkrátka větší zkušenosti," pěla Hunčárová na začátku vztahu na Ridiho samou chválu Magazínu DNES. Po třech letech ale přišly spekulace o krizi, kterou brzy dvojice potvrdila.

Nového partnera Hunčárová nejdřív tajila, není mediálně známý

"Vzhledem k šířícím se mediálním spekulacím jsme se rozhodli vás informovat, že jsme se skutečně po vzájemné dohodě rozhodli před nedávnem ukončit náš vztah a jít každý svou vlastní cestou. Rozešli jsme se zcela v dobrém a i nadále zůstáváme přáteli a přejeme jeden druhému v jeho budoucím životě jen to nejlepší. Občas to prostě i přes veškerou snahu nevyjde. Takový je život," oznámili Emanuel Ridi a Lucie Hunčárová rozchod ve společném vyjádření. Na to, jak velká láska to byla, to vzalo rychlý spád. Fiasko, které nikdo nečekal.

"Jedná se o čistě soukromou záležitost, a proto vás všechny žádáme, abyste respektovali toto naše rozhodnutí. Na jakékoliv otázky na toto téma nebude ani jeden z nás jakkoliv reagovat," bývalí partneři se dohodli, že nebudou poskytovat žádné další informace.

Hunčárová ale dlouho po rozchodu sama nezůstala, se zveřejněním nového partnera ale byla velice opatrná. "Já o tom ještě nechci moc mluvit, protože je to úplně čerstvé. Je to člověk, který není pro média známý, není to žádná celebrita. Asi bych ho do toho nerada tahala a vystavovala stresu. Hrozně rád by někdy viděl StarDance naživo, ale přesně z tohoto důvodu se mnou nešel. Tohle prostředí nezná, je z jiné branže, takže by se toho mohl leknout," řekla pro super.cz.

Po roce vztahu řekla Hunčárové novému partnerovi ANO, chystají svatbu

S přítelem Filipem žije Lucie Hunčárová něco málo přes rok, evidentně je to ale ten pravý, jelikož chystají v létě veselku!

Tanečnice se na svém Instagramu pochlubila fotografií ze svatebního salónu, kde vybírala šaty. "Toto nejsou ony, to bude překvápko. Děkuji i své milované mamince za pomoc." okomentovala budoucí nevěsta svou fotografii.

Ani Emanuel Ridi ale nezůstal sám, už delší dobu randí s teprve osmadvacetiletou Sárou Pichlovou, o ruku ji ale známý kuchař zatím nepožádal.

Hunčárové a jejímu partnerovi gratulujeme a přejeme mnoho štěstí do budoucích let.