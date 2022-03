Co dělají legendy kapely Lucie: Kodym prošel léčebnou, Koller vyráží na turné

Zdroj: Profimedia

Psal se rok 1986 a parta hudebníků, mániček a bohémů se rozhodla, že založí kapelu. Nikdo by tehdy nečekal, že se z nich stanou legendy, jejichž písně budou znát posluchači všech generací. Kde jsou dnes Robert Kodym, David Koller, Michal Dvořák nebo P.B.CH.?

Byli to právě oni, kdo za komunismu rozpoutal v Československu hudební šílenství. Partička maníků z Prahy se rozhodla dobýt republiku a to se jim povedlo. Desítky textů známe dodnes. Co takhle Medvídek, Panic nebo Tak mi to teda nandej?

Kapela vznikla vlastně náhodou u piva v hospodě. Je tedy s podivem, že vydržela tolik let a vydala tolik hitů. Už je prý nebavilo vstát, hrát ve zkušebně a pak jít do hospody.

"S P.B.CH. jsme si říkali, že konečně založíme pořádnou kapelu, která to někam dotáhne. Ve Štěchovicích v hospodě na Peškově vznikly plány na založení něčeho pořádného. Podle mě je taky zajímavé, že David byl v profesionální kapele a chtěl si najít nějaké amatéry, zatímco my jsme byli v amatérské kapele a chtěli se profesionalizovat. Každý chtěl něco jiného. Vznikla z nás poloprofesionální kapela,“ zavzpomínal v rozhovoru pro Aha! Robert Kodym.

Z kluků z hospody se staly legendy

Lucie se stala fenoménem a kluci z hospody se staly hvězdami. Není tedy divu, že některým z nich stoupla sláva do hlavy a jiní zase začali žít bouřlivým životem. Bohužel se postupem času začali členové hádat a vše nakonec vyvrcholilo rozpadem kapely.

„Skupinu Lucie začaly rozkládat tvrdé drogy, především kokain, a jeden člen se mi dokonce svěřil, že byl rok na pervitinu,“ prozradil Kodym a pokračoval: „Pořád jsem nevěděl, kdo je ten chlapík, který chodí na všechny naše koncerty, pak jsem zjistil, že je to nějaký velkodealer kokainu. Myslím, že je lepší si náladu zvedat třeba sportem.“

Sám se tímto heslem však neřídil a vlastně on je jediný, který dodnes slávu nezvládá a neustále má problémy s alkoholem. Později prošel protialkoholním léčením v Červeném Dvoře. Nejspíš neunesl covid a to, že poslední dva roky v podstatě nemohl vystupovat, tudíž si s největší pravděpodobností čas krátil s lahví. Doufejme, že se konečně démona jménem alkohol zbaví jednou provždy. O tom, že byl v léčebně, jeho kolegové z kapely nevěděli. Tedy až dosud.

O tom, že byl Kodym v léčebně, kolegové nevěděli

„Máme se vidět na zkoušce asi čtrnáct dní před prvním koncertem a ten je někdy v červnu. To jsem tedy zvědavý, jak bude Robert vypadat,“ řekl Blesku Michal Dvořák.

O poznání lépe je na tom David Koller, který má spoustu projektů, jimž se věnuje. Za pár dní totiž vyjíždí do klubů, kde představí své písničky.

"Všechny písně vznikly v době pandemie. Natáčelo a míchalo se v sedmi studiích a trvalo to velmi dlouho. Všichni si ještě živě pamatujeme, jak covid, hlavně zpočátku, komplikoval setkávání lidí. Člověk musel být trpělivý a na všechno si počkat. Nakonec se ke všem skladbám povedlo udělat i videoklipy,“ pochvaluje si pro Magazín Plus Koller.