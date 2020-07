Spory v rodině Gottových: Dominika nemá zastání, manžel její sestry promluvil!

Dominika Gottová neměla s Ivanou Gottovou zrovna nejlepší vztahy, kolem vzkazu na hrobu Karla Gotta k jeho nedožitým narozeninám se ale situace v rodině ještě více vyhrotila!

"Dominika o rodinu svého otce nejeví žádný zájem, je dospělá, a tedy zodpovědná za své jednání. Dominika není s Ivanou v kontaktu a o rodinu se od svého návratu do Česka nezajímá. Stejně tak se nezajímala o uložení otce a nezajímá se ani o hrob. Nezavolala Ivaně ani Lucii, aby se na čemkoliv okolo nedožitých otcových narozenin domluvila," poslala vdova Ivana přes tiskovou mluvčí Dominice jasný vzkaz.

Na to řekla deníku Blesk.cz nejstarší dcera zpěváka svou verzi: Není pravda, že se o rodinu svého otce nezajímám. A je na manželce mého otce, aby děti obvolala a sdělila jim formu uctění jeho památky, kterou chystá. S rodinou, včetně sestřiček, v kontaktu jsem. Velice mě toto prohlášení zabolelo a dokážu, že není pravdivé," prohlašovala odhodlaně! Jenže, do celé věci se vložila její mladší sestra Lucie Kovaříková a teď i její manžel a oba se shodují na tom, že Dominika Gottová lže jak když tiskne!

Vzkaz na hrobu způsobil v rodině vyhrocené emoce.

"Dominika se mi neozvala několik let, naposledy v roce 2016, kdy mě odstřihla ze svého života. I přesto, že jsem jí přála k narozeninám a Vánocům, kontakt neopětovala. Co se vrátila z Finska zpět do Čech, neposlala mi ani své nové telefonní číslo," šokovala Lucie Kovaříková!

Tím se postavila jasně na stranu vdovy Ivany, která prakticky tvrdila to samé. Dominika Gottová se pár dní předtím snažila probudit dojem, že má s příbuznými pravidelný styk tím, že komentovala rozvod své mladší sestry Lucie. "Když jsem se v prosinci vrátila do Česka, tak mi Honza od Lucky psal, zda se neuvidíme, že by byl rád, kdybych přijela. Postěžoval si přitom, že je Lucka hodně pod vlivem Ivany a že kvůli tomu mají doma problémy!" prozradila deníku Aha.

Nyní se k celé situaci ale vyjádřil i Jan Kovařík, který se s Lucií sice rozvádí, ale též se postavil na její stranu a svou švagrovou úplně potopil!