Dominika Gottová lže? Lucie Kovaříková potvrdila slova Ivany Gottové!

"Dominika se mi neozvala několik let, naposledy v roce 2016, kdy mě odstřihla ze svého života. I přesto, že jsem jí přála k narozeninám a Vánocům, kontakt neopětovala. Co se vrátila z Finska zpět do Čech, neposlala mi ani své nové telefonní číslo," šokovala Lucie Kovaříková svým vyjádřením pro Expres!

S Dominikou se prý viděly naposledy na otcově pohřbu a předtím na jeho oslavě narozenin v Praze!

Tvrzení Dominiky Gottové o skvělých vztazích v rodině tak začínají mít skutečně vážné trhliny! Necháme se překvapit, jak bude prvorozená dcera zpěváka na slova své sestry reagovat, a s jakým příběhem přijde tentokrát…