Lucie Křížková dostala dárek z vězení, manžel ji dojal až k slzám

Zdroj: Profimedia

Moderátorka a miss Lucie Křížková prožila smutné výročí svatby. Manžel David, který si odpykává trest ve vězení, nezapomněl ani přes těžké časy na jejich výročí. Z věznice své manželce poslal vlastnoručně vyrobený dárek.

Smutné výročí

Lucie tráví už druhé výročí sama díky tomu, že si její manžel jachtař David Křížek za zpronevěru odpykává trest, který mu soud nedávno ze tří a půl roku vězení zvýšil na pět let. "Krutá rána. Ani den navíc strávený ve vězení z Davida lepšího člověka neudělá. Naopak… Naše soudy neměří stejným metrem. Víc k tomu nemám co říct. Respektive měla bych - ale nemá cenu to řešit veřejně. Věřím na karmu," napsala po odvolacím soudu Lucie na své sociální sítě. Za manželem stále stojí a dělá vše proto, aby jejich manželství odloučení vydrželo. Na svých sociálních sítích se pochlubila i dárkem, který od manžela dostala. Jako dárek jí její muž za mřízemi nakreslil obraz, na kterém byl zámek Zbiroh. Právě na tomto zámku si před třinácti lety řekli své ano.

Daň za naivitu

Sám Křížek ví, že platí daň za svou hloupost. „Jsem rozhodně vinen, udělal jsem chybu, ale nemyslím si, že cesta nápravy vede přes vězení. Myslím si, že tréninkem mládeže a psaním odborných knih bych pro veřejnost představoval větší přínos. Ale každý to vidí asi jinak,“ řekl pořadu Showtime před nástupem do vězení. „Učil jsem je jachtingu a neměl jsem ani náznak podezření,“ dodal.